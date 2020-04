Szolnokon a vesztegzár alatt lévők száma hetvennyolc

Koronavírus – szolnoki hírek (2020. április 9.)

☝️ Jelenleg 75-en vannak Szolnokon hatósági karanténban.✅ A mai naptól a szociális ágazat munktársai is ingyenesen utazhatnak a szolnoki autóbuszokon!✅ Eddig több mint hatezer maszkot osztottunk szét ingyenesen a szolnokiak között.✅ Mától az önkormányzati képviselők is bekapcsolódnak a maszkok osztásába. ☝️ Maszkokat továbbra is lehet kérni telefonszámainkon. Munkatársaink az időseknek, rászorulóknak házhoz szállítják, a többiek a három osztópont valamelyikén vehetik át az igényelt arcvédőket.☎️ 56/503-850, ☎️ 56/503-860, ☎️ 56/503-458, ☎️ 56/503-802☝️ Fontos, hogy a húsvéti ünnepek alatt (április 10-13.) a telefonszámok NEM érhetők el.👉 Idősotthonainkban már négy napja bent laknak a gondozók, ezzel is minimálisra csökkentve a fertőzés veszélyét.

Közzétette: Szalay Ferenc – 2020. április 9., csütörtök