Szolnokon is kampányolnak a kapcsolati erőszak ellen

Gyakran fordul elő, hogy a kapcsolati erőszak áldozatai megpróbálják fenntartani a látszatot, hogy boldogságban élnek, miközben a helyzet teljesen felemészti őket és szenvednek. Ezt a külső látszat és belső feszültség közötti ellentétet szimbolizálja az Ökumenikus Segélyszervezet figyelemfelhívó kampányának szimbóluma, egy óriás matrjoska baba, mely a minap a megyeszékhelyre érkezett.

– Azt látjuk, hogy a párkapcsolati erőszak egyre nagyobb méreteket ölt hazánkban, egyre több családban van jelen a félelem – állítja Sándorné Pólik Róza, a Szolnoki Családok Átmeneti Otthonának vezetője, a Regionális Krízisambulancia szakmai vezetője.

– Ennek nem tudom pontosan a miértjét, azt azonban érzem, hogy a felgyorsult világunkban az egymás iránti tolerancia csökkent, kevés időt szánunk arra, hogy megbeszéljük a problémákat. Pedig, ha családon belül elindul egy bántalmazói folyamat, az a későbbiekben az élet minden területére, a család minden tagjára kihat.

Sándorné Pólik Róza hangsúlyozza: amikor bántalmazásról beszélünk, a legtöbbeknek a fizikai vagy a szexuális erőszak jut eszébe, pedig épp annyira bántalmazás az érzelmi, a lelki erőszak vagy akár a másik fél anyagi zsarolása is.

– Ez utóbbiak nem látszanak, így a környezet nem is tudja, hogy egy-egy áldozat min megy keresztül. És bizony manapság az anyagi függés miatt is sok nő (vagy férfi) kénytelen elviselni a megalázást. Ebből is sejthető, hogy a bántalmazás nemtől, kortól, iskolai végzettségtől teljesen független.

A szakember szerint nem minden esetben ismeri fel a szenvedő fél, hogy őt bántalmazzák. Sőt, sokszor a bántalmazó elhiteti a másikkal, hogy ő is tehet arról, hogy ez történik vele. Ő ezt megérdemli, neki ez a sorsa. Ekkor van igazán nagy szükség segítségre! A szolnoki krízisambulancián szociális szakember, pszichológus és jogász segít feltérképezni egy-egy ilyen helyzetet, s adott esetben segít kilépni a bántalmazói helyzetből.

A baj sok esetben megelőzhető, ha az érintettek időben megtalálják a megfelelő fórumot, ahol bizalommal beszélhetnek problémáikról – akár név nélkül is, telefonon keresztül. Persze, ez még így sem könnyű: olykor az egész család féltve őrzi a titkot, a valóságot, mely a színfalak mögött zajlik.

A szakember hozzáteszi: a jövőben iskolákban tartanak prevenciós foglalkozásokat. A gyerekekkel arról beszélgetnek, mi az a bántalmazás, hogyan lehet felismerni, milyen jelei vannak.

– Abban bízunk, hogy hosszú távon sikerül szemléletformálást elérnünk a fiataloknál, akik esetleg – ha hasonló helyzetbe kerülnek – könnyebben kérnek majd segítséget, mint a szüleik. „A szeretet nem árt” mottónk azt üzeni: a kapcsolati erőszak semmilyen körülmények között nem elfogadható.

Pszichológus segített az otthonról elköltözött anyának

Országszerte hét krízisambulancia nyitotta meg kapuit a kapcsolati erőszak veszélyeztetettjeinek és áldozatainak megsegítésére – Szolnokon Biztos Pont Regionális Krízisambulancia néven. Persze, segítség ide vagy oda, nem könnyű változtatni egy élethelyzeten.

Akadt olyan édesanya például, aki bár felkereste a szolnoki krízisambulanciát és meghallgatta a tanácsadást (szinte kizárólag középosztálybeliek fordulnak segítségért), mégsem változtatott az életén.

– De akadtak kifejezetten pozitív esetek is – hangsúlyozza Sándorné Pólik Róza. – Egy édesanya, aki felismerte párkapcsolata problémáit, elköltözött otthonról. Volt párja azonban folya­matosan figyelte, telefonokkal, sms-ekkel, e-mailekkel zaklatta, állandó félelemben tartva őt. Pszichológusunk abban segített, hogy feltérképezzék: miért alakulhatott ki ez az élethelyzet. Jogászunk ismertette a gyermek kapcsolattartásával kapcsolatos jogait, kötelességeit, lehetőségeit. Miután ezt megértette, már képes volt magabiztosabb helyzetben kommunikálni expárjával, akivel végül sikerült rendeznie kapcsolatát.