Szolnokon is lencsevégre kapták az Apple-autót

Olvasónk juttatott el fotókat szerkesztőségünkhöz a kamerás autóról.

Március elején jelentették be, hogy ismét Magyarországra érkezik a Google autója, az Utcakép nevű szolgáltatásuk aktualizálásához szükséges fotók elkészítése céljából.

Az Apple szintén jelezte, hogy idén március és május között az ő kamerás autójuk is országunkba érkezik és földmérési tevékenységeket végeznek, illetve adatokat gyűjtenek az Apple Térképek fejlesztése és a Körbenézés funkció támogatása érdekében.

Egyik olvasónk jelezte szerkesztőségünknek, hogy szombaton megérkezett a kamerás Apple-autó a megyeszékhelyre is.

Az Apple hivatalos közleményében ez áll:

„Az Apple járművei világszerte földmérési tevékenységeket végeznek, és adatokat gyűjtenek az Apple Térképek fejlesztése és a Körbenézés funkció támogatása érdekében. A térkép magas színvonalának és naprakész információinak megőrzése érdekében egyes helyszíneken rendszeresen felülvizsgáljuk és újra összegyűjtjük az adatokat. Az Apple emellett bizonyos csak gyalogosan megközelíthető területeken (például London egyes sétálóutcáin) gyalogos felméréseket is végez. Az ilyen gyalogos felmérés során esetenként hátizsákos rendszert használunk az adatok összegyűjtésére, amelyeket közvetlenül felhasználunk az Apple Térképek alkalmazásban, például a Körbenézés funkcióban. Máskor iPadet, iPhone-t vagy más készüléket használunk a térkép fejlesztését célzó adatok gyűjtésére. A gyalogos felmérések lehetővé teszik, hogy fejlesszük az Apple Térképek szolgáltatást, és olyan területeket is feltérképezzünk, ahová járművek egyszerűen nem tudnak eljutni. Ugyanakkor az ilyen tevékenységek során is az Apple Térképek adatgyűjtő járműveinél megszokott adatvédelmi biztosítékokat alkalmazzuk.”

Az Apple a magánélet védelme mellett is elkötelezett. Mint írják:

„A felmérések lefolytatása során is elkötelezettek vagyunk az Ön magánéletének védelme mellett. A Körbenézés funkcióban megjelenő képeken például kitakarjuk az arcokat és a rendszámtáblákat. Ha megjegyzése van vagy kérdése merült fel a folyamattal vagy adatvédelmi jogaival kapcsolatban, vagy szeretné kérni, hogy takarjunk ki egy arcot, rendszámtáblát vagy házat, forduljon hozzánk.”

Az alábbi e-mail címen van lehetőség jelezni a kéréseket: [email protected]

Bővebben itt olvashat arról, hogyan védi az Apple Térképek az Ön adatait. Itt megtudhatja, hogy a világ mely részét bukkan fel legközelebb az Apple-autó.