Szolnokon járt az ismert író

Ritkán látni író-olvasó találkozón akkora tömeget, mint a csütörtökön, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban. A huszonegy éves Eső című irodalmi folyóirat meghívására ugyanis az ismert magyar író, Grecsó Krisztián látogatott el Szolnokra. Az íróval Jenei Gyula költő, az Eső főszerkesztője beszélgetett a új könyv kulisszatitkai mellett a versekről és a jövőbeni tervekről is.

„Csúnyán beszélt, olyan szavakat használt, amiket Vera néha nem is értett, csak érzete, hogy illetlen dolgok. Aztán megivott vagy három pohár pálinkát, de lehet, hogy négyet is. És néha még a mamára is mondott csúnyaságokat, mondván, miatta van ez az egész, a dresszügy, meg a felesleges pánik is. Felvette a kagylót, aztán letette. Megint fel. Hallgatta egy darabig, ahogy búg. Aztán le…” – egyebek mellett ezt a részletet olvasta fel Grecsó Krisztián legutóbb megjelent sikerkönyvéből, a Verából.

A történet főszereplője egy tízéves kislány, aki Szegeden él, a nyolcvanas évek elején. A regény az ő felnőtté válását mutatja be, mialatt sorra hullnak le a leplek családját övező titkokról, mindez a szocializmus világának díszletei között.

Az író a beszélgetés alatt elmondta, a Vera megírását két dolog inspirálta, először is a Pál utcai fiúk színpadra írása. A darabot a Vígszínházban mutatták be.

– Nagyon szerettem ezt a munkát, sokat merítettem belőle. Megtetszett a logika, ahogyan hőssé válik ez a fiú a történetben. Másrészről van egy másik nagy ideám, Szabó Magda, akire végtelenül felnézek. A sárga irigység fog el, ahogy ő mikrodrámákat épít, ahogy pici, dramaturgiai csomópontokban életek, sorsok dőlnek el. Szándékom szerint a Vera is ilyen. Ahogy kimozdul egy kislány élete, ahogy egy túl korán jött szerelem elindítja egy másik pályán, és meglátja magát. Azt, hogy kik voltak eddig a barátnői, hogyan viselkedett addig a gyengékkel, vagy megtudja, hogy mennyi negyed kiló kenyér, és az mire elég. Az volt a vágyam, hogy ennek legyen egy kedves, olvasmányos része, de aki akar, az jöjjön velem, és ássunk a mélyére. Mert második, harmadik olvasásra – ha van olyan – akkor észreveheti a különböző játékokat, az összecsengéseket.

Tehát e két idea mentén indultam el, és az ötlet is innen jött. Először csak a motiváció, hogy mit szeretnék, utána pedig megtaláltam a hősöm, aki egyébként a Jelmezbál című novelláskötetem egyik mellékszereplője. Az ő gyermekkori története a Vera. Ám időközben annyira önálló életre kelt, hogy ezt nem hangsúlyoztuk.

Az író azt is elárulta, az első változat után még mennyi utómunkálat volt a történeten.

– A Verában például az egyik nagy változtatás az volt, ami egy teljesen laikus személynek köszönhető. A könyv utolsó egyharmadában zavart valami. Folyamatosan érzetem, hogy valami nem stimmel, de nem tudtam, mi az. Mondtam is a feleségemnek, hogy kellene valaki, aki segít: egy hölgy, egy olyan, aki a rendszerváltás előtt szocializálódott, és tizenegy évesen tudta meg, hogy örökbe fogadták. Innentől kezdve jelentősen leszűkült a mezőny. Már- már kezdtem feladni, amikor a sors a fodrászüzletben összehozott egy ilyen emberrel. Beszélgetéseinkben egy elemi dolgot elárult, amit korábban már tudtam, mégsem ez alapján írtam meg a történet végét. Én ugyanis úgy írtam meg a Verát, hogy amikor a kislány megtudja a hírt, hogy őt örökbe fogadták, akkor hihetetlenül dacos, dühös lesz.

Az a kislány, aki akkor tudta meg, hogy odáig becsapták, kinevették a háta mögött. A valóság ezzel szemben az, hogy a tipikusnak mondható első reakció a legtöbb ilyen helyzetben nem a düh, hanem a szeparációs szorongás. Vagyis képzeljük el, hogy adott egy regény, melynek egyharmadában a főszereplő dühös. Az nem ugyanaz, mint amikor szorong. Az egész utolsó egyharmadot újra kellett írnom. Aztán jöttek a szerkesztők, akik még adtak néhány tanácsot.

Az író arról is beszélt, hogy regényét milyen helyszíni kutatómunka előzte meg Szegeden, és hogy történeteiben milyen arányban keveredik a fikció és a valóság, illetve ezek hogyan váltakoztak írói munkássága során. És arról is, miért tért vissza ismét a versíráshoz.

– Tavaly volt egy nagy trauma az életemben, egy betegség, amiről csak úgy mesélni nem tudtam. Ellenben a magyar költészetben nagyon erős hagyományokat találtam ezzel kapcsolatban, és nagyon sok mindenre bukkantam, ami segített nekem a feldolgozásban – mint olvasót is segített, és mint alkotó embert is.

Hiszen ott van Babits Mihály Balázsolásának hagyománya, Kosztolányi betegsége, mely pontosan ugyanaz, mint az enyém, és ott van Karinthynak az Utazás a koponyám körülje. Tehát azért nagyon sok ilyen történetet találtam, mondjuk utóbbit éppen prózában elmesélve. De Babitsé volt számomra a legtermékenyebb. Azért kerültem hozzá olyan közel, mert egy nagyon erős érzelmi krízisről van szó. Én nem tudtam olyan zseniálisan ironikusan, kissé távolságtartóan beszélni róla, mint például Karinthy. Ellenben nagyon fölkavart Babits létkereső, imádságos, könyörgő hozzáállása.

Grecsó Krisztián hozzátette, a másik olyan téma, melyhez költőként nyúl hozzá, az az apává válás lélektana, mely az elmúlt öt hónap eseményeit igyekszik körbejárni. Arra a kérdésre, hogy íróként milyen témák érdeklik, és miben lát lehetőséget, a szociográfián alapuló szépirodalmi munkákat nevezte meg.

Az író-olvasó találkozó dedikálással ért véget.