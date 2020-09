Szolnokon mutatják be elsőként a vándorplakát kiállítást

Az országban elsőként Szolnokon mutatják be a „Közlekedési Kultúra Képekben” szabadtéri vándorplakát kiállítást, melyet pénteken nyitottak meg a Hild téren. A tizennyolc molinóból álló tárlatot szeptember 24-ig tekinthetik meg az érdeklődők, utána ugyanis átköltöztetik Székesfehérvárra.

A közlekedési kultúra nagyon fontos kérdés napjainkban. Ezért is tartotta lényegesnek a Közlekedéstudományi Egyesület, hogy a járványhelyzet ellenére, még ha csak szűk keretek között is, és nem a megszokott módon, de átadják a gondolatokat, amiket közvetíteni szeretnének.

– A közlekedés egy társasjáték, amelyben úgy gondolom, mindenkinek azonos magatartással kellene részt vennie, de sajnos ez nem teljesen így van – mondta Kondor Balázs, a Közlekedéstudományi Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezetének elnöke a pénteki megnyitón.

– Éppen ezért a Közlekedéstudományi Egyesület más szervezetekkel, mint például a rendőrséggel, az országos és megyei balesetmegelőzési bizottsággal, valamint a szolnoki önkormányzattal együttműködve feladatának tekinti, hogy közösen tegyenek valamit a javulás érdekében.

Szalay Ferenc polgármester arról beszélt, hogy életünk a közlekedés köré fonódik. Ma már mindenki autóba ül, ha tud vezetni, ha nem, ha van gyakorlata, ha nincs.

– Ezért komolyan kell venni, hogy ha már közlekedünk, akkor azt úgy tegyük, hogy a másikra is vigyázzunk, ne csak magunkra – hangsúlyozta a városvezető.

– A hírek harminc-negyven százaléka a balesetekről szól. Szolnok is érintett, hiszen egy olyan város vagyunk, ahol tíz év alatt duplájára nőtt a gépjárművek száma, a közlekedési infrastruktúra viszont nem változott. A 4-es számú főúton is majdnem napi szinten végeznek mentést a hatóságok. A közlekedés egy veszélyes üzem, nem játék, nem szórakozás. Egy-egy ilyen kiállítás felhívja a figyelmet arra is, hogy milyen következményei lehetnek például a figyelmetlenségnek vagy az alkoholfogyasztásnak – fűzte hozzá.

E két veszélyforrás mellett a plakátokon a gyermekbiztonsági eszközök használata, az elsőbbségadás szabályainak betartására, a közutas dolgozókat ért balesetek, valamint az ÉletMentő és a SzívCity alkalmazás is megjelenik.