Szolnokra érkezik a híres séf

– Mindennel foglalkozom, ami a gasztronómiát érinti – vallja Vomberg Frigyes, aki a tavaly megjelent könyvéről is beszél az Escoffier nemzetközi lovagrend szolnoki csoportjának következő összejövetelén a Dreher étteremben.

A séf már gyermekkorában eldöntötte, hogy ezt a mesterséget választja hivatásának, ami egyáltalán nem meglepő, tudván, hogy szülei is szakácsként dolgoztak. Beszélgetőpartnerével, Zoboki Zoltánnal a munkásságáról is szó esik a jövő keddi dedikálással egybekötött könyvbemutatón, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

– Már gyermekkorában is szívesen ragadott fakanalat, de miért is lett szakács?

– Számomra nem létezett más szakma, ebben a környezetben nőttem fel, olyan természetes volt nekem, hogy más nem is érdekelt. Már iskolásként az őrsben is szakács voltam, amikor kirándulni indultunk, bárhol, például a Duna-parton is nekiálltam főzni. De ez abban az időben egyáltalán nem számított különlegesnek. Éltem a normális életemet, és amikor tehettem, főztem. Gyerekkorom óta jó ízek és ételek vettek körül, úgy tudnám mondani, hogy a jó ételt szeretem mindegy, mi az, de szívesen kóstolok meg akármit. A munkám során is az az elvem, hogy ehetetlen ételt sohasem tálaltam.

– Az édesapja közbenjárásával a tanulóéveit a Duna InterContinentalban töltötte. Hogyan emlékszik vissza az ott ledolgozott évekre?

– Gullner Gyula, a mesterem, az akkori konyhafőnök jelentősen meghatározta az életemet, ő indított el a pályán. Mellette még Földes Józseftől tanultam sokat, velük nőttem fel, ők voltak a mérvadóak. Az ő hitvallásuk és az alapok, amiket tőlük kaptam, azokra tudtam építkezni. A háttérben is otthonosan kellett mozognunk. A szállodák szerveztek versenyeket, de a tanulók a mindennapokban vívták legkeményebb csatáikat. Megszállottja voltam a munkámnak.

– Ma már nem elsősorban szakács, mivel foglalkozik?

– Vállalkozóként dolgozom, a gasztronómiával foglalkozom, minden ami belefér: az előadásoktól kezdve a továbbképzések, a bemutatók és rendezvények lebonyolításán át az éttermek menedzsereléséig. Minden, ami a gasztronómiát érinti. Persze sokak szerint, aki mindennel foglalkozik, az semmivel se. A főzés viszont mindennek az alapja. Leginkább az étel minősége miatt választják a vendéglátóhelyeket.

– Fontos, hogy az alapanyag minőségét is meg kell válogatni. Az olcsó alapanyag lehet nagyon drága, hiszen elveszíthetjük vele a vendéget. Ha lehet, arra is ügyelni kell, hogy a környezetből mit tudunk beszerezni. Helyben specialitásként, helyi termelőtől érdemes vásárolni, hiszen az a legfrissebb. De a konyhatechnológia feszességét is szem előtt kell tartani, ne tönkretegyük az anyagot, hanem jó ételt készítsünk belőle.

– Hazai és nemzetközi megméretéseken is sikereket ért el. De milyen szolnoki kötődése van?

– Nagyon szeretem a szolnoki embereket, sokukat ismerem. Régen a fiatalságom egy részét is együtt töltöttem velük, hiszen a hidegkonyhás versenyeken együtt indultunk, külföldre is utaztunk. Sokat beszélgettünk a szakmáról, illetve Gaál Zoltán­, valamint a Dreher étterem kapcsán az Escoffier nemzetközi lovagrend szolnoki csoportjának tagja is lettem.

– A vacsorák és borestek szervezése mellett komoly céljai vannak a klubnak. Melyek a legfontosabbak?

– Escoffier hagyományait, világnézetét, konyhatechnológiáit és hitvallását ápoljuk. A célunk, hogy jó szakemberekkel dolgozzunk együtt, jó ételeket készítsünk.

– A könyve önéletrajzi ihletésű, számos recepttel fűszerezve. Hogyan készült a kötet?

– Van egy fotós kollégám, akivel húsz éve együtt dolgozom. Az ő kedvese emlegette, hogy miért nem készítjük el a könyvet, amit tíz éve tervezünk. Aztán tovább erősködött, és úgy döntöttünk, megcsináljuk. Fontosnak tartottam, hogy ne egy egyszerű szakácskönyv legyen, hiszen olyat bárki kiadhat, hanem egy kis történet is legyen köré szőve.

– A rengeteg kihívás, főzés és munka mellett mikor jut ideje a pihenésre?

– Nemcsak szabadidőmben, hanem a hétköznapok során is használom a motoromat, szabadságot ad, egy gyönyör utazni vele.