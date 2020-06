Szolnokra érkeztek: már hét harci légibusza van hazánknak

Hétfőn megérkezett a Magyar Honvédség három új Airbus H145M típusú helikoptere az MH 86. Szolnok Helikopter Bázisra a németországi gyártótól.

Ezzel hétre nőtt a Magyarországnak leszállított, új forgószárnyasok száma az Airbus Helicopters részéről – számolt be a honvédség hírportálja. Ezzel bepótolták a koronavírus-járvány miatt kialakult szállítási lemaradást – a gyártásban ugyanis nem volt szünet, az üzem nem állt le a pandémia miatt.

A gépek közül kettő kutató-mentő felszereltségű. A honvédség összesen 20 darab Airbus H145M helikoptert rendelt, a gépek leszállítását tavaly kezdték meg, 2021-ig az összes gép megérkezik Magyarországra.

A H145M sokoldalú és nem túl drága helikopter. Képes akár harctéri irányító központként, mentőhelikopterként is funkcionálni és akár hat gyalogos vagy két sérült szállítására is átalakítható. A típusnak jelenleg még nincs páncélelhárító képessége, a honvédség viszont az Airbus-szal kötött szerződésben igényelte ezt; a repülési vállalat dolgozik a forgószárnyasok irányított és irányítatlan páncélhárító rakétákkal való felszerelésén is.

Az Airbus izraeli gyártmányú Spike-rakétákkal kísérletezik, de nem biztos, hogy a Honvédség is ezt a típust választja majd – mondta el Nagy László ezredes még tavaly szeptemberben, az Airbus Helicopters donauwörthi üzemlátogatásán.