Szövevényes ügy: saját anyjának adta ki magát egy miklósi nő

A Szolnoki Járási és Nyomozó Ügyészség a Szolnoki Járásbíróság elé állított egy harmincöt éves törökszentmiklósi nőt hamis vád bűntette és közokirat-hamisítás bűntette miatt. Az ügyről dr. Zsilka László helyettes sajtószóvivő számolt be hírportálunknak.

Az ügy előzménye, hogy a gyanúsított még 2017-ben, az édesapja nevében, egy valótlan magánokiratot juttatott el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatóságához, melyben azt igazolta, hogy az édesapjának mintegy ötvenezer forintnyi túlfizetése keletkezett az adóhatóság felé. Ebben az ügyben nyomozás indult a Szolnoki Rendőrkapitányságon, hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt.

A nyomozóhatóság 2017 decemberében fel is kereste törökszentmiklósi lakásán a gyanúsítottat, aki úgy mutatkozott be, mintha a saját édesanyja lenne. Személyi iratokat nem adott át a rendőrnek, azonban az elkészült tanúkihallgatási jegyzőkönyvbe az édesanyja adatait diktálta be.

Sőt, olyan tartalmú tanúvallomást tett, mintha az édesanyja készítette volna el édesapja adóbevallását, és az alapügyben kérdéses valótlan okiratot az édesanyja csatolta volna az adóhatóság felé. A nő ezzel hamisan vádolta meg bűnelkövetéssel az édesanyját, és közreműködött abban, hogy olyan tanúkihallgatási jegyzőkönyv készüljön, amely valótlan személyes adatokat tartalmaz.

A Szolnoki Járásbíróság a bűncselekmény elkövetését beismerő gyanúsítottat kétszáz napi tétel, összesen kétszázezer forint pénzbüntetésre ítélte, az ügyészi indítvánnyal egyezően. Az ítélet jogerős.