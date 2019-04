Sztárfellépő, tábortűz és akadálypálya is lesz a majálison

Számos programmal várják megyeszerte a kikapcsolódni vágyókat május elsején. Valahol már egy nappal korábban elkezdődnek a rendezvények.

A megyeszékhelyen idén is a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. szervezi a Családi Majálist a Tiszaligetben.

Sztárfellépők is érkeznek a Tiszaligetbe

– A gyaloghídtól kezdve több mint a fél Tiszaligetet felölelik a programok, így ez számít a megye egyik legnagyobb május elsejei rendezvényének, mind létszámban, mind területben – mondta hírportálunknak Ribár Zsuzsanna rendezvényszervező.

– A munka ünnepén színes programokkal várjuk a látogatókat: koncertek, sztárfellépők, kifejezetten gyerekeknek szánt előadások, illetve légvárak, csúszdák, körhinták, céllövöldék és gasztronómiai ínyencségek.

– Közel száz árus egyedi kézműves termékekkel, ellenállhatatlan finomságokkal készül. Délelőtt a Magyar Honvédség Légierő Zenekara és mazsorettfelvonulása ébreszti a hangulatot. A kis színpadon egész napos programok, például a Dalma Meseország gyermekműsora és az Indian Joe Band produkciója tekinthető meg.

– A Családi Park, mely a Tiszaliget sportpályáinál lesz kialakítva, tíz órakor nyit. Itt üvegfestés, játszóház, óriásbuborék, kézműves-foglalkozások és rengeteg vetélkedő várja a kicsiket.

– A honvédség számára kialakított területen pedig egy akadálypályát is felállítanak, melynek végén lézerfegyverrel lőhetnek a gyerekek. A nagyszínpadon fél négytől az Animal Cannibals zenél, majd Takács Nikolas lép fel – fűzte hozzá Ribár Zsuzsanna.

Nem csak a szaunában lesz forró a hangulat

– Május 1-jén is várja a vendégeket egész napos nyitvatartással a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő – tudtuk meg Zámbori Péter ügyvezető igazgatótól. – Május 4-én pedig hétéves születésnapját ünnepli a létesítmény, így számos programmal készültünk.

– Délelőtt tíz órától egészségügyi és állapotfelmérések, tizenegy órától pedig airsoftbemutató várja az érdeklődőket. A jó hangulatról dj gondoskodik. A délután egy órakor kezdődő megnyitó és köszöntő után mindenkit megkínálunk egy szelet tortával, majd helyi fellépők, táncosok lépnek színpadra.

– Háromnegyed kettőkor a Mellofon Fúvós Együttes ad műsort, míg fél négykor a Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola társastáncosai tartanak bemutatót. A nap folyamán délelőtt tíz és délután négy óra között óránként ingyenes szaunafelöntések, öt órától pedig születésnapi, tematikus szaunaprogramokkal kedveskedünk látogatóinknak – tette hozzá Zámbori Péter.

A népszerű gépkarneváltól a kutyás bemutatóig

– Minden évben megszervezi a városi majálist a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. az Erzsébet ligetben – mondta lapunknak Bodor Márta, a társaság művelődésszervezője.

– Ez így lesz idén is, és a megszokott módon a gépkarnevállal kezdődnek a programok, mely a volt főiskola előtti parkolóból indul. A karneválon különböző cégek, vállalkozások, magánszemélyek vesznek részt.

– Ezután a Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrzők Klubja felállítja a májusfát Herczeg Zsolt polgármester és Batta Attila Viktor alpolgármester közreműködésével. Utána megkezdődnek a színpadi programok a Reni Zumba Dance, majd a KNER TSE Társastánc bemutatójával. Érkezik hozzánk Kaczor Feri és Kökény Attila.

– Utána szintén helyiek lépnek színpadra, mint például a Mezőtúri Mazsorett Csoport, de a Mezőtúri Kutyakiképző Iskola is tart bemutatót. A délután fél négy előtt kezdődő tombolasorsolást Koós Réka műsora követi, majd a mezőtúriak számára ismerős Petróczi Csaba lép színpadra.

– Este hat órakor a Dupla Kávé és Köteles Cindy koncertjével zárul a színpadi programok sora. Természetesen lesznek különféle kísérő események is, mint például gyermeksziget, reikisátor, katonai bemutató, különböző fa népi játszóház és bográcsozási lehetőség. Ez utóbbira is magánszemélyeket és cégeket várunk egy baráti főzőcskére.

Hagyomány, hogy este tábortüzet gyújtanak

Martfűn már április 30-án elkezdődnek a programok a Kikötő téren.

– Délután öt órától hétig családi programok várják az érdeklődőket, például ügyességi, valamint fa- és sportjátékokkal – számolt be hírportálunknak a programokról Asztalosné Kocsis Enikő, a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója.

– Este hét órától a Dolly Plusssz ad koncertet, majd a Hestia Tűztánc produkciója következik. Ők vezetik fel és gyújtják meg a tábortüzet este fél kilenckor, ami már hagyomány Martfűn. Ezután egy fiatal zenekar, a Tajpán teremt bulihangulatot. Május elsején hagyományosan főzőversenyre invitáljuk a családokat, cégeket, baráti társaságokat.

– Egyedi ételeket bírál a zsűri, és eredményhirdetés délután kettő órakor várható. Ez a program minden évben nagy siker, és sokan látogatnak ki ilyenkor a Kikötő térre.

– Déltől négy óráig amatőr produkciók, művészeti együttesek és sportbemutatók szórakoztatják a rendezvényre kilátogatókat, és ennek a része lesz Mona látványkonyhája, aki az egészséges táplálkozásról tart bemutatót.

– Emellett egészségügyi szűréseket is tartunk, és egy fiatal duó, a Dana-Dávid Duó is koncert ad. Délután négy órára Debrecenből érkezik az Ort-Iki Báb- és Utcaszínház egy vásári bábjátékkal, délután öt órától pedig a Holdviola koncertjére várjuk az érdeklődőket.

– Kísérő programként népművészeti bemutatókkal, kézműves-foglalkozással, illetve kirakodóvásárral készülünk, és ami elmaradhatatlan a majálishangulathoz, az a vidámpark, mely várja a piciket és nagyokat egyaránt.

A Jászság fővárosában is készülnek az ünnepre

Számos programmal készül a település május elsejére, melyeknek a Margit-sziget ad otthont. Reggel nyolc órától Jó reggelt majális címmel zenés köszöntőt tartanak a Palotásy János Zeneiskola Fúvószenekarával.

Ennek állomásai a Szent László utcai lakótelep, a Szent István körút, a Szatmári lakópark, az Érparti lakótelep és a Margit-sziget. Délelőtt tíz órától délután négyig a jászberényi Viganó Alapfokú Művészeti Iskola néptánccsoportjainak műsora, valamint helyi sport- és tánccsoportok bemutatói szórakoztatják a majálisra kilátogatókat.

Színpadra lépnek a Központi Óvoda nagycsoportosai, a Move For Vivacity Tánccsoport, a Mozgásvilág Táncklub, a Lehel Melody TSE, a Tailor Dance Tánciskola, a Holdugatók Rock and Roll Történeti Táncszínház és a Dance Fitness SE. Ezenkívül tai chi és taekwondobemutatóval is készülnek a szervezők, fél négytől pedig zumbaedzést tart László Tünde.

Négy órától Szabyest műsora, majd este hat órától a 3+2 együttes harmincöt éves jubileumi koncertje következik. Emellett egész napos vidámpark is szerepel a programok között.