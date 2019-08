Sztároknak is segít tanácsaival a szolnoki fitneszedző

Nem hisz az önsanyargatásban, helyette a mértékletességre és az egyensúlyra fekteti a hangsúlyt. Balogh Rita fitneszedző Szolnokról indult, ma pedig már országosan elismert szakemberként tartják számon.

Sikerei ellenére szolnoki lány maradt, jövőjét is szülővárosában képzeli el.

– Az eredeti végzettségem közgazdász, a fitnesz eleinte csak hobbi volt. Edzőterembe, rendezvényekre jártam, otthon is tornáztam, és nagyon sok szakkönyvet olvastam. Miután az akkori munkatársak és barátnők egyre többször kértek tőlem tanácsot, rájöttem, hogy ez komolyan érdekel. Megszereztem a nemzetközi sportedzői képesítésem – mesél a kezdetekről hírportálunknak a szolnoki származású Balogh Rita.

Ő ma már saját programot, a FittAlakot kidolgozó, országosan ismert és elismert fitneszedző.

– A mai mozgásszegény életvitel mellett egyre nagyobb az érdeklődés az egészséges életmód iránt, ezáltal megnőtt a kereslet a fitnesz- és sportoktatókra.

– Manapság ez egy igen népszerű szakma, aminek egyértelmű előnyei és hátrányai is vannak. Előny, hogy az emberek könnyebben és egyre több helyen vehetik igénybe az edzők által kínált mozgási lehetőségeket. A hátrány pedig pont ebből adódik, hogy a túlkínálat miatt ez a szakma is hígult, és megjelentek a kevésbé hozzáértő és elhivatott személyek is.

– Szerencsére jómagam nem érzem erősen ezt a telítettséget, hiszen a sokéves szakmai tapasztalatom kivívott számomra egy hitelességet. Mára már közel hetvenezren követnek, és szeretik a tornáim, táplálkozási tanácsaim.

A fiataloktól kezdve a nyugdíjas korosztályig, vagy éppen a többgyermekes édesanyákig, akik segítségével nyerték vissza szülés előtti alakjukat. Bár sokan azt gondolnák, hogy egy edző egész nap a különböző tréningekkel foglalkozik, Rita gyorsan eloszlatja ezt a tévhitet.

– Ennél azért jóval sokrétűbbek a napjaim, hiszen vállalkozást vezetek, emiatt rengeteg papírmunkám és egyéb napi teendőm van.

Folyamatosan új mozgásprogramokon ötletelek, mellette egyéni edzésterveket, étrendeket készítek. Állandó és új vendégeimet segítem az egészséges életmódban. Mindezek mellett pedig igyekszem aktív lenni a közösségi oldalakon is.

– Nagyon szeretek főzni, szívesen kísérletezem egészséges receptekkel, melyeket örömmel osztok meg a követőimmel. A maradék időmet pedig igyekszem kikapcsolódással tölteni, vagyis olvasni, kirándulni, vagy csak egyszerűen a családommal lenni.

Akikkel Szolnokon képzeli el a jövőt is, hiszen elmondása szerint ezer szállal kötődik szülővárosához.

– A férjemmel itt élünk, de gyakran vagyunk Budapesten a munka miatt. Viszont, mivel nagyon szeretjük Szolnokot, ezért hosszú távon is itt képzeljük el az életünket. A közeljövőben szeretnék nyitni itthon egy modern, jól berendezett, saját fitnesztermet, ahol egyéni személyi edzésekkel is fogom várni az érdeklődőket. Az ilyen edzéseken kizárólag az aktuális kliensem és én vagyunk jelen.

Ennek pedig óriási előnye, hogy nem lesznek figyelő, idegen tekintetek, vagy hangzavar, mint egy zsúfolt edzőteremben. Mert tapasztalom, hogy ez sok hölgyet zavar. Így maximálisan az edzésre lehet koncentrálni az egyén saját tempójában, az egyéni cél elérése érdekében. Bízom benne, ez még többeket fog mozgásra motiválni!