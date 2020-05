Szűrik az egészségügyi és szociális dolgozókat Jászárokszálláson

Jászárokszálláson elkezdték az egészségügyi alapellátásban és a szociális ágazatban dolgozók koronavírus-tesztelését. Az önkormányzat megelőzés és állapotfelmérés céljából saját költségén száz darab gyorstesztet vásárolt. Az eljárást dr. Bíró Attila házi­orvos bonyolítja le. Az érintetteken elvégzett tesztelés nem mutatott ki korona­vírus-fertőzést.

– A koronavírus-fertőzés kimutatására alkalmas gyorstesztekkel az egészségügyi alapellátásban dolgozókat és a gondozási központ munkatársait tesztelik. Az idősek bentlakásos otthonában élő huszonhat ellátott tesztelését is elvégezik, ha erre nem lesz állami lehetőség – tájékoztatott Gergely Zoltán polgármester.

Azokat a szakembereket szűrik, akik a leggyakrabban találkoznak betegekkel és idősekkel. A gyorsteszt mintegy tizenöt perc alatt, egy csepp, ujjbegyből vett vérből kimutatja, hogy a vizsgált személy fertőzött vagy sem. Ha korábban volt fertőzött, és legyőzte a vírust, akkor az ő véréből csak az ellenanyag mutatható ki.

A tesztelést a napokban kezdte el dr. Bíró Attila háziorvos. Ottjártunkkor a szűrésre kijelölt rendelőbe meghatározott sorrendben, előre egyeztetett időpontban érkeztek az érintettek. A tesztelés előtt alaposan kikérdezték a dolgozókat, hogy volt-e az elmúlt hetekben láza, légúti panasza és egyéb koronavírus-fertőzésre utaló tünete.

– Ezek a koronavírus-gyorstesztek az ellenanyagot mutatják ki. Azokat az ellenanyagokat, antitesteket, amik a betegekben termelődnek abban az esetben, ha megfertőződtek a koronavírussal – mutatott rá dr. Bíró Attila. – A tapasztalat szerint az IgM-ellenanyag a fertőzést követő hetedik napon jelenik meg a vérben. Ezt mintegy kilencvenszázalékos biztonsággal mutatják ki a tesztek, majd a fertőzést követő második héttől megjelenik a hosszabb hatású védettséget nyújtó IgG-antitest. Ezt közel százszázalékosan mutatja ki – részletezte a tesztek érzékenységét.

A vizsgálat prevenciós célt szolgál. Szeretnék elérni, hogy az egészségügyi alapellátásban és a szociális ágazatban dolgozók esetleges pozitív eredmény esetén ne fertőzzék meg az általuk gondozott időseket, betegeket.

– Az egészségügyben és a szociális intézményekben is úgy dolgozunk, hogy betartjuk a járványügyi előírásokat, a higiénés szabályokat. Folyamatosan maszkban, kesztyűben vagyunk, a betegellátást követően fertőtlenítjük a kezünket. Ha a tesztelés során mindenki negatív lesz, az nem azt jelenti, hogy lazíthatunk az előírásokon, hanem megerősít, hogy továbbra is be kell tartani azokat – mondta dr. Bíró Attila.

Megtudtuk, hogy a keddig megvizsgált ötvennyolc dolgozó gyorstesztje negatív eredményt mutatott, tehát nem jelzett koronavírus-fertőzést. Az idősek bentlakásos otthonának lakóit a tervek szerint a hét folyamán tesztelik.

Megváltozott az élet az orvosi rendelőben

A járványhelyzet átalakította a háziorvosi ellátást. A rendelőben kevesebb a beteg, csökkent az orvos-beteg személyes találkozások száma.

– A páciensek betartják a korlátozó intézkedéseket – mondta dr. Bíró Attila. – Probléma esetén először telefonon érdeklődnek, illetve sokan e-mailt írnak. Előfordult, hogy az egyik beteg a bőrén tapasztalt rendellenességről fényképet küldött, és az alapján javasoltam neki gyógymódot. A betegforgalom nem csökkent azzal, hogy kevesebben jönnek a rendelőbe. Olykor egyszerre csörög mindhárom telefon. A napi távkonzultációkkal is ellátunk hetven-nyolcvan beteget egy rendelési idő alatt. A háziorvosi gondozás jelentős részét a magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség, mozgásszervi panaszok kezelése teszi ki.

– Márciusban sokan jelentkeztek légúti tünetekkel, torokfájással és lázzal. Nagyon nehéz volt eldönteni, hogy koronavírus-fertőzésre pozitív lehet-e az illető, vagy sem. Így sok volt a bizonytalanság abban is, hogy bejöhet-e a rendelőbe, megvizsgálhatom-e, milyen védőeszközt tudok felvenni vizsgálat közben. Úgy gondolom, hogy a szájmaszk használatának propagálása kicsit későn kezdődött el, de már egyre többen viselik, helyesen – osztotta meg tapasztalatait a jászárokszállási háziorvos.