Tablók mutatják be a szolnoki Tisza park nevezetességeit

Elkészült a Szolnok Múlt-Tár harmadik eleme, mely a Tisza parkot dolgozza fel.

A helyszínen nemrég hat tablót helyeztek el, rajtuk a város ezen részének ikonikus épületei is helyet kaptak. Érdekességeket tudhatunk itt meg például a Tisza parkról, a Tisza Szálló történetéről, a református templomról, de a Szigligeti Színházról is. A tablókat pénteken mutatta be Bajnai Zsolt, a blogSzolnok szerzője, aki ezután tárlatvezetés keretében mesélt hallgatóságának a nevezetességekről.