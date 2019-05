Tájékozódtak és gurultak a Ligetben

„Tájékozódj és gurulj” címmel mutatkozott be egy, még megyénkben is ismeretlen sportág az Én Is Vagyok! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesületének a Tiszaligetben megtartott családi majálisán.

A Trail-O a tájfutás fogyatékkal élők képességeihez igazított változata. A pályát a Turisztikai és Szabadidő Központ területén jelölték ki, a résztvevőknek pedig térkép és tájoló segítségével kellett megtalálniuk adott pontokat. A versennyel egy időben a Gördögök SE egy kerekesszékes akadálypályát állított fel a Campus előtt, ahol közlekedési ismereteikről adhattak számot az érdeklődők. A gyerekek és a megméretéstől ódzkodók pedig kézműves-foglalkozáson szórakozhattak.