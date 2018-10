Talán sosem derül ki, hogy végtére is jó-e a digitalizáció vagy sem

Változik a világ, betörtek életünkbe a digitális eszközök. Nem is olyan sok évvel ezelőtt még az is luxusnak számított, hogy mobiltelefonon sms-ezzünk egymásnak, és korántsem volt általános, hogy egy cég e-mailben vagy honlapon is elérhető legyen.