Támogatásból, „tiszta forrásból” épül újjá a népművészeti alkotóház

A 2016–’17-es évfordulón, Szilveszter éjjelén a tűz martalékává lett a tiszavárkonyi népművészeti alkotótelep fő épülete.

A lángok elpusztították az alkotóház tetőszerkezetét, a vörös kakas felemésztette az ingatlan falait, bútortárgyait, s a benne tárolt értékeket. A tűzeset után a létesítmény gazdája, a Csokonai Vitéz Mihály-díjas Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület azonnal hozzákezdett a szinte teljesen megsemmisült építmény felújításához szükséges pénzügyi háttér megteremtéséhez. A civil szervezet vezetősége, az újjáépítéssel megbízott kivitelező cég ügyvezetője és dr. Kállai Mária, a térség országgyűlési képviselője kedden a rekonstrukció jelenlegi állapotáról a helyszínen számoltak be a nyilvánosságnak.

– Nagy népszerűségnek örvendett a tiszavárkonyi alkotótelep – emlékeztetett a Tisza mellé épült népművészeti bázis mintegy harminc évre visszanyúló életére Kenyeres Sándorné, az egyesület elnöke.

– Az 1980-as évek közepétől 2017-ig rendszeresek voltak itt a kézműves foglalkozások, játszóházak, művészeti táborok, táncházak, családi és nagyobb közösségi rendezvények. E tevékenységek sorát szakította meg a három és fél évvel ezelőtti tűzeset. A biztosító csupán 2,5 millió forintos tűzkárt térített meg, a magán-, a céges, a szervezeti és intézményi adományokból, valamint pályázatokból két év után mindösszesen 22,5 millió forint gyűlt össze. Már ekkor tudvalévő volt, hogy ebből csak részleges felújítást tudunk elvégeztetni. Az ingatlan-ágazat ekkor járt csúcson, az építőanyagok az eget verték, kivitelezőt pedig sehol sem találtunk a munkára.

– Végül tavaly augusztusban rátaláltunk a törökszentmiklósi Zsindely Kft-re, amely nekikezdett a tető nagyjavításához. Az első ütemmel, a tető felújításával végeztünk. A második ütem a nyílászárók cseréje, a padozat felújítása és a vizesblokk helyreállítása lesz, míg a harmadikban az épületgépészeti munkák valósulnak meg. Amennyiben további pályázati forrásokat találunk, és az újabb adománygyűjtési akciónk is sikerrel jár, úgy várhatóan három év múlva megkapjuk a lakhatósági és használatba vételi engedélyeket – mondta az elnök asszony. Aki hozzátette, dr. Kállai Mária javaslatára az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemrégen egy 8 millió forintos támogatást adott a kivitelezésre.

– Amikor hozzáláttunk a munkához, megállapítottuk, hogy még egy telet nem bírt volna ki a megrongálódott és az idő által vásott tetőszerkezet – foglalta össze a máig elvégzett kivitelezési munkákat Bíró Rezső, a Zsindely Kft. ügyvezetője.

– Felvergődtünk a tetőmaradványra, ahol kétméteres cserje-, paraj- és gyomrengeteg látványa fogadott bennünket. A megrendelő nem a régi nádtetős megoldást igényelte, ezért cserepes lett az épület. Ezen kívül minden homlokzati elem, beleértve a tornácot, a korábbi népi motívumokat kapta. Ezek elkészítését a kapott fotók alapján építettük meg – számolt be munkájukról a kivitelező ügyvezető.

– Még a szandaszőlősi iskola igazgatójaként volt szerencsém több alkalommal is diákjainkkal együtt örömködni a várkonyi alkotótelep néptánctáborában – mesélt múltbéli élményeiről is dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő.

– Ezért is volt több mint szomorú, amikor megtudtuk, leégett az alkotóház. Az elnök asszonyhoz csatlakozva ezúton is összefogásra, újabb adománygyűjtésre ajánlom a létesítmény-felújítási projektet, hogy a régi-új alkotótelepen is legyenek majdan emlékezetes, „tiszta forrásból” építkező táborok, rendezvények – tette hozzá az országgyűlési képviselő.

Dr. Kállai Mária arról is beszámolt, hogy a közelmúltban az Emberi Erőforrások Minisztériumától közel 100 millió forintos kulturális támogatást sikerült a térségbe hozni. Általa lesz rendezik meg a hagyományos Örökség Fesztivált, jelenik meg az Eső folyóirat, ebből is gazdálkodhat a Szigligeti Színház drámapedagógiai programja és a Szimfonikus Zenekarnak is ebből jut forrás. Azt megtudtuk, a további többtízmilliós „váromány” csupán az alkotóház újjáépítését szolgálná. A népművészeti telep szintén korábban leégett szaunás fürdője, a főleg fából épült további építmények felújítása már egy másik program, amely ugyancsak jelentős nagyságrendű pénzforrást igényelne.