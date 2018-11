Támogatásból újulhat meg a vezsenyi komp és a rév

Megújulhat a vezsenyi komp és a rév, számolt be a hírről Szabó Ferenc polgármester.

Elmondta, közel 12 millió forint támogatást kapott az önkormányzat, ebből a pénzből felújítják a vezsenyi oldalon található révészházat, épül egy fedett utasváró, illetve a Tisza mindkét oldalán felújítják a csörlőket.

A komp teljes deszkázatának cseréje is megtörténik. Jelenleg az árajánlatokat kérik be, és reményeik szerint a nyári időszakra el is készülnek ezen fejlesztésekkel.

– Nagy kérdés azonban, hogy a Tiszaföldvár felé eső nagyon rossz minőségű út felújítása mikor történhet meg – vetette fel a polgármester. – Korábban Tiszaföldvár Vezsennyel és Martfűvel beadott ilyen célra egy pályázatot, de azóta sincs róla hír.

Szabó László révész is a kátyús útszakaszt jelölte meg legfőbb problémának. Az ezzel kapcsolatos gondjaikról hírportálunk is írt, az állapotok az eltelt idő alatt tovább romlottak.

– Szinte már szégyellek egy húszmilliós személygépkocsit átvinni – vallotta meg a révész.

– A kompra is ráfér már a renoválás, lassan már nem kap műszaki engedélyt. A deszkázata is tönkrement, összetöredezett, idén nyáron teljesen „széttaposták” a nagy munkagépek, kombájnok.

A szolnoki hídfelújítás idején nagyon megnövekedett itt a forgalom, hiszen Vezseny felé tudnak kerülni, de most is észrevesszük, ha Szolnoknál baleset van. Volt olyan, aki azt mondta, többet nem jön erre a kátyúk miatt. Az is megesett, hogy az alacsony kocsi alváza leért és elfolyt az olaj.

Szabó László szerint nagyon elkél itt egy fedett váró is, hiszen egy biciklis vagy motoros csapat vagy a túrázók nem tudnak hová behúzódni, ha esik az eső, vagy nyáron kitör egy zivatar.