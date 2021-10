Támogatásból újulnak meg a jászkunsági templomok, plébániák

Megközelítőleg kétszázötvenmillió forint érkezik a megye kistelepüléseire a Magyar Falu Program nemrég megítélt plusz harmincmilliárd forintos keretösszegéből. A támogatásokat a várólistás pályázatok kapták, legtöbbjük az egyházi közösségi terek fejlesztésére, eszközbeszerzésre és bértámogatásra irányul.

Ezúttal is nagyon sok megyebeli kistelepülés jutott pluszforráshoz. Az eltérő, hol mire is szeretnék fordítani az elnyert pályázati összeget, de mindenhol nagyon komoly tervekkel készülnek. Tiszapüspöki például három területen is nyert most támogatást, a pályázatokból pedig kettő egyházi vonatkozású.

– Tiszapüspöki közel ötmillió forintot nyert a római katolikus plébániára, ebből olyan felújításokat tudunk elvégezni, melyekhez nem szükségesek örökségvédelmi tervben rögzített előírások, ilyen például a kerítés felújítása, illetve az udvar rendbetétele. A másik forrás is a plébániához kapcsolódik, de ez egy bérköltségekre irányuló, mintegy 3,2 millió forint, melyből a hitoktató fizetését tudjuk majd rendezni – sorolta az elnyert támogatásokat Bander József polgármester.

Több pályázatot benyújtottak a Tiszazugban is templomok felújítására, valamint egyházi közösségszervezési célokra. A Tiszainokai Református Misszió, illetve a Tiszasasi Református Egyházközösség három településén – Csépán, Tiszasason és Tiszainokán – külön-külön hárommillió forintos támogatást nyertek.

– Elsősorban a munkaerőt és az ahhoz kapcsolódó eszközök beszerzését fedezhetjük az összegből ezeken a településeken. Gyermek- és ifjúsági programokat szervezünk, napközbeni felügyeletet biztosítunk számukra, de kirándulások is szerepeltek a pályázatban – fejtette ki Kuczor Erzsébet református lelkész.

Szajolban a plébánia hittanterme újulhat meg az elnyert közel tizenegy és fél millió forintos támogatásból.

– A legfontosabb a nyílászárók cseréje. Ez a kis közösségi helyiség még 1989-ben épült, van olyan ajtónk, ami már abban az időben is használt volt. Ráfér az újítás az ajtókra és az ablakokra is – mondta el érdeklődésünkre Lengyel István. A római katolikus egyházközség esperese a további tervekről is beszámolt. Felújítanák a vizesblokkokat és a villanyhálózatot, valamint kicserélnék a padlózatot és ki is festetnének.

– A kivitelező felméri a helyszínt, akkor derül ki majd, hogy pontosan mi fér bele a keretbe. Szeretnénk kicserélni a régi padokat is, ez azonban valószínűleg már csak egy következő pályázattal valósulhat meg. Figyeljük a kiírásokat, s bízunk benne, hogy a jövőben is lesz számunkra megfelelő – tette hozzá Lengyel István.

A kőteleki római katolikus plébánia több mint tíz és fél millió forintot nyert az egyházi közösségi terek fejlesztésére. A támogatás segítségével folytatódik a plébánia felújítása, így a második ütemben lecserélik a belső burkolatokat, felújítják a vizesblokkokat, valamint bővítik és megújítják az épület fűtésrendszerét.

A napokban meghirdetett nyertes pályázatok között az egyházi vonatkozásúakon kívül kilenc megyei település nyert különböző összegeket felelős állattartás elősegítésére, hat kommunális eszközök beszerzésére, kettő közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és bértámogatásra, illetve egy település orvosi eszközökre kapott pályázati pénzt, mindösszesen több mint hetvenmillió forint értékben.