Tanárokból faragnak katonákat a szolnoki bázison

Tereptant, harcászatot és egyéb katonai ismereteket sajátíthatnak el a Honvéd Kadét Programban részt vevő iskolák pedagógusai az MH 86. Szolnok Helikopterbázison. A kéthetes, országosan is egyedülálló képzést már öt éve szervezik a megyeszékhelyen, ahol eddig közel kétszáz tanár vizsgázott le sikeresen.

Az ország számos pontjáról érkeztek pedagógusok az MH 86. Szolnok Helikopterbázison tartott továbbképzésre, mely egyre népszerűbb. Az évek során közel kétszázan fordultak meg a bázison – mondta Mádi Lajos, az MH 86. Szolnok Helikopterbázis Művelettámogató Zászlóalj zászlóaljparancsnoka.

Zölei Anita főhadnagy kiemelte, a pedagógusok azokból az oktatási intézményekből érkeztek, ahol tanítanak, és érettségi tantárgyként is választható a katonai alapismeret. A tanárok egy kiképzésen vesznek részt, amely során megtapasztalják, amit nekik is oktatniuk kell majd. Ez az idei második kéthetes tanfolyam, melyen tizenhárom iskola tanárai vesznek részt. A szerdai gyakorlati vizsgákon rátermettségüket is bizonyíthatták a pedagógusok.

– A honvédelmi alapismeretek tantárgy a katonai alapokat foglalja össze. A résztvevők megtanulják a fegyver össze- és szétszerelését, túlélési, valamint táborozástechnikákat. A tereptan és harcászat mellett vegyvédelmi és alakulati ismereteket is elsajátítanak. Összefoglalva, egy olyan jellegű képzést kapnak, amit egy katonának alapvetően tudnia kell – részletezte Mádi Lajos.