Tanyavilág: a ház körüli mozdulatlanság árulkodó jel

– Két éve, 2017 tavasza óta dolgozom mezőőrként Újszilváson. Napi teendőim között szerepel a külterületeken történő járőrözés is… – avatott be munkájába bennünket Tóth Péter.

Ezután arról beszélt, nyáron a terménytolvajokra, a szemétlerakásra és a kóbor kutyákra fókuszálnak kollégáival. Míg télen az erdőt járják, hogy elejét vegyék a környékbeli falopásoknak.

– Télen szerencsére nem volt különleges eset. Ez egy nyugodt falu, lopás nincs. A kóbor kutyákkal és a szemétlerakással van csak néha gond. De ezeket is hamar megoldjuk… – legyintett a fiatalember.

Majd elmondta, bár mindössze huszonhárom éves, mégis jó ideje önállóan gazdálkodik, ráadásul tanyán éli mindennapjait.

– Két éve volt a legtöbb állatom, de most is van öt sertésem és tíz birkám. Bár életvitelszerűen Abonyban élek, már kezdek áttelepülni Újszilvásra. Hiszen egy kisebb tanyát is vásároltam magamnak odakinn, az erdőben – ecsetelte Péter.

Hozzátéve, hogy tanyáján szokott pihenni, ebédelni, s járőrözni is innen indul el.

– A tanyasi időseknek vizet viszünk és ebédet, valamint megfigyeljük őket minden nap.

– Ha kell, fát is vágunk nekik. Az egész napom járőrözésből áll. Reggel nyolckor kezdek, és másnap ugyaneddig dolgozom. Egyébként hárman vagyunk mezőőrök a faluban – tette hozzá. Majd az egyik esetéről is beszámolt.

– Még tavalyelőtt történt, hogy az egyik utcában lakott egy idős úr, akinek a fia messze él innen.

– A férfi azt kérte, nézzük meg az apját, mert majdnem egy hete nem veszi fel a telefont. Ki is mentünk a helyszínre, de a körzeti megbízottal alig tudtunk bemenni a házba a kutyától. Az idős férfi akkora már elhunyt, a szobájában találtunk rá… – mesélte a szomorú eseményt.

Legyen tél vagy nyár, Péter nem hagyja magukra a tanyasiakat.

Ugyanis naponta legalább egyszer ránéz azokra, akikről tudja, segítségre szorulhatnak. A mezőőr szerint sokszor az tűnik fel, hogy senki sem mozog a ház körül, míg máskor a lesoványodott kutya az árulkodó jel, hogy bizony intézkedni kell.