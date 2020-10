Tapasztalt vezetőnek számít a megye új rendőrfőkapitánya

Már huszonnégy éve rendőr, és ebből tizennyolcat vezetői pozícióban töltött dr. Rádi Norbert ezredes, aki szeptember 1-jén vette át a megyei rendőr-főkapitányság vezetését. A jogász végzettséggel is rendelkező rendőrségi főtanácsos korábban Csongrád-Csanád megyében teljesített szolgálatot.

– Mindig rendőr akart lenni? Mikor és miért döntött úgy, hogy ezt a hivatást választja?

– Talán közhelynek hangzik, de gyerekkorom óta nyomozó akartam lenni. Mivel nem volt szakirányú szakközépiskola, másfelé indultam el, utána viszont felvételiztem a Rendőrtiszti Főiskolára. Ha jól emlékszem, abban az évben csak ketten jutottunk be az intézmény bűnügyi szakára Csongrád megyéből. Végül úgy alakult, hogy a rendőri pályafutásom során a legkevesebb ideig nyomozó tudtam lenni, viszont azok meghatározó évek voltak.

– Vizsgálóként, illetve nyomozóként kezdte pályafutását Zuglóban, majd Csongrádon. Melyek azok az esetek ebből az időszakból, amelyek emlékezetesek, érdekesek?

– Több fegyveres rablást is sikeresen felderítettünk, és az egyik esetnél az elkövető nagyszüleinek családi házában, a padláson találtuk meg a rabláshoz használt fegyvert. A nagyszülők értetlenül álltak az eset előtt. Egy alkalommal pedig olyan marihuánaültetvényt számoltunk fel, amit ez elkövető úgy rejtett el, hogy a több tíz méter hosszú fóliasátorban paradicsommal álcázta a drogot. Annyi marihuánát sikerült ott lefoglalni, hogy teherautóval szállították el a szakértői vizsgálatra. A legemlékezetesebb viszont az az országos horderejű ügy volt, amelyben közel egy évig nyomoztam. Egy húszas éveiben járó fiatalember végigjárt húsz-harminc megyei kórházat, ahol a betegtársaitól ellopott társadalombiztosítási kártyán lévő neveket felhasználva jelentkezett be. Emellett szállodákban is megszállt, ahonnan fizetés nélkül távozott. A nyomozás során kiderült, hogy öt „álnevet” használt szerte az országban, és mintegy félezres nagyságrendű bűncselekményt követett el, köztük csalást, lopást, valamint közokirattal való visszaélést. Az ügyhöz kapcsolódó statisztikai lapokat az akkori bűnügyi osztály valamennyi nyomozójának öt napig tartott kitöltenie…

– Korábban a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon dolgozott. Rendőrségi szempontból mennyire más Csongrád-Csanád, mint Jász-Nagykun-Szolnok megye?

– Csongrád-Csanád megye rendelkezik egy 129 kilométeres schengeni külső határral, ami alapjaiban meghatározza az ottani rendőr-főkapitányság életét. Míg ott öt év alatt 364 embercsempészettel kapcsolatos ügyünk volt, addig Jász-Nagykun-Szolnok megyében csupán egy ilyen eset fordult elő ebben az időszakban. A Jászkunságnak azonban olyan specialitása a Tisza, mint Csongrádnak a határ. Az ország három vízirendészeti rendőrkapitánysága közül egy itt működik, ami számomra egy új terület. Ezeket leszámítva nagyon hasonló a két megye közbiztonsági és demográfiai helyzete. Körülbelül azonos lakosságszámmal rendelkeznek, viszont Szolnok megyében sokkal több település található. Emellett mindkét térségben harmadára csökkent a regisztrált bűncselekmények száma 2012 és 2019 között. A vagyon elleni bűncselekmények száma némileg, a garázdaságok száma viszont jelentősen magasabb Szolnok megyében.

– A vezetőként töltött tizennyolc év alatt történt-e önnel valami emlékezetes?

– Amikor a Csongrádi Rendőrkapitányságot vezettem, akkor volt a 2006-os nagy tiszai árvíz, és több átlagostól eltérő eset is történt. Például a csongrádi Zsilip utca végén található, több évtizeddel korábban épült zsilip meghibásodott, és a Tisza át akarta szakítani. Szerencsére sikerült a vízüggyel és a honvédséggel együttműködésben ezt megakadályoznunk, Nagyrét településrészt viszont ki kellett lakoltatni. Majd közel másfél hónapig kellett őriznünk az elhagyatottan álló ingatlanokat, a felgyői gátszakaszon pedig több kilométer hosszan besüllyedt a gát.

– Emellett több emberölés is történt, amit sikeresen felderítettünk. 2017 decemberében az M5-ös autópálya csengelei pihenőjében egy török nemzetiségű, Ausztriában élő német állampolgár fegyverrel megölte az ismerősét, annak barátját pedig életveszélyesen megsebesítette. Negyvennyolc órán belül sikerült elfognunk az elkövetőt Ausztriában, amihez hozzájárult a digitális nyomok megfelelő szintű elemzése, értékelése, begyűjtése és a nemzetközi együttműködés.

– 2018-ban egy idős házaspárral a lányuk és annak barátja végzett baltával, majd felgyújtották a házat, hogy tűzesetnek álcázzák. 2017-ben pedig Szegeden egy nő megfojtotta élettársnőjét, majd felgyújtotta, és az udvaron lévő medencének ásott gödörbe eltemette. Másfél éve nyomozott már a Szegedi Rendőrkapitányság az eltűnési ügyben, amikor felmerült a gyanú, hogy bűncselekmény áldozatává válhatott az eltűnt nő, így sikerült a szálakat elvarrni. Történt egy hasonló eset Csongrádon is, viszont ott a 2012-ben meggyilkolt férfi eltűnését öt évvel később jelentették be a hozzátartozók. Röviddel ezután derült csak ki, hogy életellenes cselekmény áll a háttérben, hiszen az elkövető baltával végzett az ismerősével, majd elásta a kertben.

– Jász-Nagykun-Szolnok megye rendőrfőkapitányaként milyen célokat tűzött ki maga, illetve a szervezet elé?

– A legfontosabb, hogy a megyében elért eredményeket megőrizzük. Legfőbb cél, hogy minél kevesebb bűncselekményt kövessenek el, és hogy minél eredményesebbek legyünk ezek felderítésében. Emellett a kábítószer-kereskedelem, főként a terjesztői magatartásokkal szembeni minél hatékonyabb fellépés is kiemelt figyelmet élvez. Az emberekkel való kapcsolattartás is lényeges, hiszen a statisztikai adatok csak úgy érnek valamit, ha párhuzamosan haladnak a lakosság szubjektív biztonságérzetével. Kiemelném még az együttműködés fontosságát. Hiszem és vallom, hogy a közbiztonság olyan társadalmi érték, amit a rendőrség egyedül nem képes biztosítani. Ehhez széles társadalmi együttműködés szükséges, amiben szerepe van az önkormányzatoknak, a rendvédelmi és fegyveres társszerveknek, valamint a civil szervezeteknek, kiváltképp a polgárőrségnek.

– A közlekedésbiztonság terén mit szeretne elérni?

– Azt, hogy tovább javuljon a megye közlekedésbiztonsága. Ennek egyik eszköze, hogy a főbb baleseti okokra irányított rendőri intézkedéseket várom el a kollégáktól. Ezek a gyorshajtás, valamint az elsőbbségi, előzési és kanyarodási szabályok megszegése, de az ittas vezetés is ide sorolandó. Fő törekvésem, hogy az ittasan okozott balesetek arányát minél lejjebb szorítsuk. Tavaly ez 7,4 százalék volt. Azt tapasztalom, hogy heti szinten 20–25 ittas járművezetővel szemben intézkednek a kollégáim, ezért minden rendőrkapitányság számára meghatároztam lehetőleg heti rendszerességgel a finn módszeres ellenőrzés alkalmazását az ittas sofőrök kiszűrésére.

– Miért döntött úgy, hogy a rendőri hivatás mellett még a jogász végzettséget is megszerzi?

– Mindig tökéletességre törekvő ember voltam. Úgy gondoltam, hogy nyomozóként jogalkalmazók is vagyunk, és úgy lehet tökéletesíteni ezt a tudást, ha elvégzem a jogi egyetemet is.

– Mi a hobbija? Hogyan kapcsolódik ki?

– Egy ilyen hivatás mellett mindenkinek meg kell találnia a stresszlevezetés lehetőségét. Én például 2007 óta minden napot reggeli úszással indítok. Ezenkívül szeretek a természetbe járni, és ha van időm, horgászni. Tiszai gyerek lévén, az élő folyót és a holtágakat igyekszem felkeresni, ha nem horgászbottal, akkor legalább kerékpárral. Nagyon szeretek a feleségemmel kirándulni, belföldön is. Szeretjük a Balatont, ahová sűrűn visszatérünk a nyári hónapokban, de szívesen kapcsolódunk ki külföldön, a déli tengerek partján is.