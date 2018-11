Társadalombiztosítás: fizessen, aki eddig nem tette?

Akinek nincs rendben a társadalombiztosítási jogviszonya, annak ki kellene fizetnie az egészségügyi ellátásának az árát – terjedt el a hír nemrégiben. Bár a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő cáfolta, hogy ilyen elképzeléseket készülne megvalósítani, megyénk orvosi rendelőiben bizony gyakran okoz gondot, ha felvillan a piros lámpa.

Amikor valaki háziorvoshoz megy vagy szakrendelőbe, kórházba, ott ellenőrzik a tb-számát és azt, hogy rendben van-e a jogviszonya. Ha nincs, az orvos figyelmezteti, hogy tegye rendbe a jogviszonyát. A tajszámok ellenőrzését több mint tíz esztendeje, 2007-ben vezették be.

Zöld jelzést kap a beteg, ha van mögötte járulékfizetés, viszont pirosat, ha nincs. Az egészségbiztosító minden ilyen esetben azonnal értesíti az adóhatóságot, és a NAV-nak ilyen esetekben fel kell szólítania az érintettet vagy a munkáltatóját arra, hogy rendezze az elmaradt befizetéseket.

A háziorvosoknak elemi érdekük az adatok ellenőrzése, hiszen aki ezt nem teszi meg, az a finanszírozás tíz százalékának elvonására számíthat.

A most nyilvánosságra került tervezet szerint nem az elmaradt, azaz be nem fizetett járulékot hajtanák be, hanem a kezelés árát. Ám csak azok esetében javasolnak változtatást, akik a Magyarországon kiadott EU-kártya terhére rosszhiszeműen és jogalap nélkül vesznek igénybe külföldön ellátást.

– Ha nem is olyan gyakran, mint az első időkben, azért előfordul, hogy jelez a rendszer a rendezetlen jogviszony miatt – mondta el kérdésünkre válaszolva dr. Hoksári László szolnoki háziorvos, az orvosi kamara szolnoki területi alelnöke.

– Legtöbbször olyankor szokott előfordulni, ha a páciens átmeneti helyzetben van, mondjuk munkahelyváltáskor. Természetesen minden esetben figyelmeztetjük az érintettet, de fel sem merülhet, hogy ellátatlanul marad emiatt.

Kórházi körülmények között is előfordul, hogy nincs biztosítása a betegnek vagy esetleg más tajkártyáját használják azok, akiknek nincs rendezett jogviszonyuk.

– Bizony, többször előfordult már, hogy nem saját társadalombiztosítási kártyájával érkezett hozzánk a beteg – mesélte az egyik vidéki orvos.

– A kórházi betegfelvételkor általában kiderül a turpisság, hiszen sor kerül az adategyeztetésre, a szakrendeléseken azonban több alkalom nyílik arra, hogy kijátsszák az előírásokat a tb-potyautasok. Nálunk leginkább a munkanélkülieknél jelentkezik ez a probléma, de akadt már olyan jól menő vállalkozó is, akiről ily módon derült ki, hogy évek óta nem fizeti a járulékokat.

A külföldön élők is hiányoznak a jelenlegi rendszerből

A rendezetlen jogviszonyú biztosított azt jelenti, hogy ők érvényes tajszámmal rendelkeznek, de nincs bejelentett jogviszonyuk az OEP nyilvántartási rendszerében. Ennek oka sokféle lehet. Például külföldön tanulnak, dolgoznak, vagy rendelkeznek ugyan biztosítási jogviszonnyal, ám a munkáltatójuk azt nem vagy hibásan közölte a hatóságokkal.

A gyerekek, a nyugdíjasok, a rehabilitációs járulékban részesülők, vagy egyéb szociálisan rászorulók után a központi költségvetés fizet, ami néhány ezer forinttal kevesebb, mint amit egyénileg lehet fizetni.

Az ellátásra egyénileg szerződők úgynevezett egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnek. Ezért orvosi szolgáltatásokra és gyógyszertámogatásra lesz jogosult az érintett.