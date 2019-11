Tartós élelmiszert gyűjtöttek a rászorulóknak

Az akció célja, hogy minél több nélkülöző asztalára kerülhessen étel az ünnepek során. Az adományozóktól elsősorban tartós élelmiszereket – például cukrot, sót, lisztet, rizst, olajat, konzervet, tésztaféléket vártak, az összegyűlt adományokat pedig még karácsony előtt eljuttatják a gyűjtés környékén élő rászoruló családoknak.

Ez évben november 22. és 24. között országosan közel 120 település több mint 200 áruházában szerveztek adománygyűjtést, többek között Szolnokon is. Pénteken 15 és 20 óra között, szombaton 8 és 19 óra között, valamint vasárnap 8 órától 18 óráig várták az akcióban részt vevő áruházak gyűjtőpontjain az adományokat.

A Civil Információs Centrumot is működtető Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat, mint a Magyar Élelmiszerbank helyi partnerszervezete és megyei koordinátora a szandai Tescoban és a szolnoki AUCHAN áruházban fogadta a három napon az adományokat. Szombaton Buzsáki Barnabás például száz kilogramm tartós élelmiszerrel járult hozzá a gyűjtés sikeréhez.

– Minden évben adományozok, ez nagyon fontosnak érzem, mert rengeteg rászoruló van. Többféle élelmiszert adtam, olyasmit válogattam össze, aminek főzésnél hasznát veszik. Szeretném, ha az én adományom is segítene szebbé varázsolni a nehéz sorban élők karácsonyát. Az év során más akciókban is részt szoktam venni, nem csak az Élelmiszerbank által szervezett megmozdulásokban. Például Szolnok újvárosi részén főztem a rászorulóknak szervezett programokon – adott számot segítő szándékáról Barnabás.

– Hullámokban jöttek a három nap az adakozók, most is épp kezdődött egy „roham” – számolt be róla dr. Molnár Beáta, a Szolgálat elnöke, akit vasárnap délután kérdeztünk az akció eredményességéről.

– A 15 óra előtti adataink szerint egyik áruháznál 1100 kiló, a másiknál 1050 kilogramm adomány gyűlt össze, de még folyamatosan kapunk. A pénztárcájuktól is függ, nem csak a belső késztetéstől, hogy mennyire adakozóak az emberek. Van, akinek csak arra van lehetősége, hogy néhány dolgot adjon, de vannak, akik telepakolják a bevásárlókocsit vagy kartonszámra hoznak élelmiszereket. A tehetősebbek legtöbbször el sem árulják, kik ők, így nem tudni, magánszemélyként vagy cég nevében adományoznak. Pozitívum, hogy idén már fiatalok is adakoztak, ez korábban nem volt jellemző, most viszont alig huszonévesek és fiatal párok is hoznak oda adományt a gyűjtőpontra. A kispénzűektől, nyugdíjasoktól is kaptunk adományt, akik csak egy-egy üveg olajat vagy kiló cukrot tudtak megvenni szerény pénzükből, mégis szerettek volna hozzájárulni az akcióhoz.

Molnár Beáta azt is elmondta, rendszeres időközönként hangosbemondón hívták fel az emberek figyelmét a gyűjtésre, és a már összegyűlt élelmiszerfék mennyiségét figyelve az is elhangzott, elsősorban milyen jellegű élelmiszert várnak még. Vasárnap délutánra már karácsonyi édesség is gyűlt. Arra számítanak, hogy a nap végéig áruházanként körülbelül 1200-1200 kiló adomány gyűlik össze.