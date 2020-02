Tavaly harminchatszor hívták a megye tűzoltóit a telefonbetyárok

Közel nyolcszáz esetben riasztották tévesen a megye tűzoltóit az elmúlt évben. Ebből a szakembereknek harminchatszor a telefonbetyárok szándékosan megtévesztő bejelentései miatt kellett elhagyniuk a laktanyát. Utóbbiak szabálysértésnek minősülnek, és így büntethetőek is.

Az elmúlt évben összesen 777 téves jelzés érkezett a megyei tűzoltókhoz, ebből 223 műszaki mentéshez, 554 pedig tűzesethez kapcsolódott. A beépített tűzjelzők miatt 377 esetben érkezett tévesen automatikus tűzjelzés a központba. Huszonhétszer a szén-monoxid-érzékelő megtévesztő figyelmeztetése, míg 333-szor telefonos bejelentés, vagyis lakossági észrevétel miatt kellett kiszállniuk az egységeknek.

A katasztrófavédelem megyei műveletirányítására befutó segélykérések között akadnak olyanok, amikor a bejelentő egy ártatlan szituációt, például egy füstölő kéményt vagy egy kerti sütögetést vél veszélyforrásnak. Ilyenkor nyilvánvaló a telefonáló segítő szándéka. Vannak azonban olyan emberek is, akik szórakozásból adnak szándékosan megtévesztő jelzést a készenléti szerveknek, ezzel pedig szabálysértést követnek el.

Tavaly harminchat esetben telefonbetyárok hívták a lánglovagokat: harminckétszer hamis tűzesetről számoltak be szándékosan, négyszer pedig megtévesztő műszaki mentés bejelentésével szórakoztak a felelőtlen telefonálók. Az utóbbiak közé tartozik például a gázszag vagy a bombariadó.

– A szabálysértési törvény kimondja, hogy aki a hatóságnál vagy közfeladatot ellátó szervnél vészhelyzetről vagy rendzavarásról valótlan bejelentést tesz, szabálysértést követ el – hangsúlyozta Németh Ádám megyei katasztrófavédelmi szóvivő. – Az ilyen eseteket a katasztrófavéde­lem mindig jelzi a területileg illetékes rendőrkapitányságnak, amely eljárást indít az ügyben. A szabálysértés elkövetői nem mutatkoznak be vagy álnevet használnak a bejelentéskor, ám a rendőrség a telefonszámuk alapján azonosítani tudja őket.

– Ha bebizonyosodik a gyanúsított bűnössége, akkor akár százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal is sújthatják, ráadásul minden alkalommal kötelezik az elkövetőket arra, hogy a katasztrófavédelem számára térítsék meg a keletkezett vonulási költséget.

Az anyagiaknál sokkal fontosabb viszont, hogy egy szándékosan megtévesztő jelzéssel az adott térség mentő-tűzvédelmét veszélyeztetik. A tűzoltók a helyszínen mindig meggyőződnek arról, van-e valós vészhelyzet, és körbejárják a környéket is felderítés céljából.

Ez esettől függően perceket vehet igénybe, így egy ilyen rosszindulatú bejelentés kezelése a kivonulással elhúzódhat annyira, hogy ha ebben az időben valós beavatkozást igénylő esemény történik az adott térségben, akkor a valótlan bejelentésre riasztott tűzoltók csak később érnek a helyszínre.

Tavaly február 13-án reggel egy gyermek telefonált egy abádszalóki telefonfülkéből, és azzal fenyegetőzött, hogy bombát helyezett el a helyi általános iskolában. A rendőrség kiürítette az épületet, 272 tanuló és 31 felnőtt hagyta el az iskolát. A tűzoltók a rendőrséggel és a helyi szakemberrel közösen átvizsgálták az ingatlant, de robbanószerkezetet nem találtak. Az eset közel négy órára kötötte le az abádszalóki tűzoltókat.

Az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatának tájékoztatása szerint több száz operátor három műszakban fogadja a 112-es hívószámra érkező jelzéseket.

A miskolci és a szombathelyi hívásfogadó központokba 2014 óta 26 millió hívás érkezett, amelyeknek 63 százaléka fals, vagyis nem igényli a készenléti szervek beavatkozását. Ez azt jelenti, hogy évente hárommillió ilyen akad. A percenként befutó kilenc segélyhívásból csak három-négy valódi. A többinek be sem kellene érkeznie a központba.

Kardos József megyei vezető mentőtiszt arról számolt be lapunknak, hogy szerencsére mostanra már minimálisra szorult a vaklármák száma, hiszen a 112 kiszűri azokat.

– Régebben napi szinten előfordult téves riasztás, akár több is, most havonta egyet-kettőt olvasok a jelentésben. Ennyi pozitív hozadéka is volt a 112-es segélyhívó bevezetésének – tette hozzá Kardos József.