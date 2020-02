Tavaly sok megyebeli önkormányzat nyert a Magyar Falu Programban

Közel harminc éve folyamatosan romlik a jászkarajenői orvosi rendelő állapota, és a gyógyításhoz használt eszközök is elavultak már. – Emiatt idén biztosan benyújtjuk pályázatunkat a Magyar Falu Program erre vonatkozó kiírásaira. Az épület felújításán túl EKG-vel, modern vércukorszintmérővel, vérnyomásmérővel, vizsgálóasztallal és defibrillátorral is felfrissítenénk a rendelőt. Az életmentés terén elengedhetetlen, hogy legalább a rendelőkben legyenek teljesen új, és tökéletesen működő eszközök – mondta Palya István, a település polgármestere.

A pályázaton tavaly számos megyei település indult, sikerrel. Húsz település összesen ötvenmillió forint értékben szerelhette fel rendelőjét korszerű orvosi eszközökkel.

Tiszapüspöki például közel kétmillió forintot nyert, így megújult egészségházukba új kézi eszközöket és modern vizsgálóágyat vásároltak. Cibakházán is a múlt év tavaszán adták át a megújult orvosi rendelőt, melyet a különböző eszközök mellett EKG-készülékkel is felszereltek. Az önkormányzat a tervek szerint idén újra pályázna a programra. A településen két praxis működik, az egyik közel egy évig volt üres, mire találtak háziorvost, aki vállalta a feladatokat.

– Amikor egy háziorvos praxist keres, és járja a településeket, vonzóbb lehet, ha biztos lakhatási körülményekre számíthat, ezért szolgálati lakás felújítására is szívesen pályáznánk. Persze ehhez a kiírás szerint az is feltétel, hogy több évre aláírjon nálunk a doktor. A napokban mérjük fel az igényeket, hogy ezen kívül idén még mire van szükségünk – válaszolta megkeresésünkre Hegyes Zoltán polgármester.

Tavaly Csépán berendezési tárgyakra és eszközökre pályáztak. Az alig több mint egymillió forintból a közel ötvenéves bútorokat cserélik le. – Számítógépekre, alapeszközökre, például vérnyomásmérőre fordítottuk az összeget. A beszerzés még nem teljes, a megvalósítás folyamatban van – fejtette ki Pintér Csaba Gábor, Csépa polgármestere.

Tiszakürtön két éve újították fel a rendelő épületét, tavaly a Magyar falu programban kétmillió forintot nyertek eszközökre. A tervek szerint idén is benyújtják a pályázatot, hogy további felszereléseket vásárolhassanak. – A térség polgármestereivel minden évben egyeztetünk a Magyar falu programról, hogy kinek mire van leginkább szüksége. Ez alapján állítjuk majd össze az idei pályázati anyagot is – mondta dr. Kiss Györgyné, a falu első embere.

Mesterszálláson egy éve az orvosi rendelőt újították fel. Erre a célra a megyében tavaly összesen négy település kapott forrást, közel 80 millió forint értékben. Új szolgálati lakás pedig Besenyszögön épülhet, mely a tervek szerint 2021 nyarára készül el.

A Jászságban is éltek a kínálkozó lehetőséggel

Az elmúlt esztendőben, 2019-ben Jánoshida, Jászalsószentgyörgy és Jászboldogháza önkormányzata nyert a Magyar falu programon, mégpedig új orvosi eszközök beszerzésére, településenként közel hárommillió forintot.

Jászalsószentgyörgyön a háziorvosi rendelőbe másfél millió forintért egy CRP-készüléket, egy boka-kar indexet és egy hordozható EKG-készüléket vásároltak. A fogorvos munkáját is segíti a támogatás, hiszen 750 ezer forintért fogászati eszközöket szereztek be, valamint szintén ugyanennyi forrásból a védőnői szolgálat is korszerű készülékekkel gyarapodott.

Jászfelsőszentgyörgyön az önkormányzat hosszú távú elképzelései között szerepel a jelenlegi orvosi rendelő áthelyezése egy másik épületbe, mivel a rendelő és a váróhely is szűk, kicsi. Zelenai Tiborné polgármester érdeklődésünkre elmondta, hogy terveiket épületvásárlással vagy akár meglévő építmény átalakításával valósítanák meg. Ez a feladat azonban költségesebb, nagyobb előkészítést igényel, ezért idén még nem pályáznak.