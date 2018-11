Tavaszig korizhatunk és hokizhatunk az új jégpályán

Jászberényben nagy múltra tekintenek vissza a szakszövetségek által koordinált jeges sportok. Szolnoknak alig van erre vonatkozó téli története, hacsak nem az alig pár esztendeig hódító, Mészáros László-féle, hobbi szintű jégmotor krosszozás, illetve a szintén néhány évig zajló és ugyancsak a befagyott Holt-Tiszára szervezett, „Jégre Szolnok!” elnevezéssel sikló közös lakossági korcsolyázás.

A közelmúltban felépítették és felavatták a város egyetlen jégpálya építményét a korizni vágyók nagy örömére. Eddig telente, illetve a tartós fagyos heteknek-hónapoknak köszönhetően jószerével csak a befagyott Holt-Tiszán korcsolyázhattak és hobbihokizhattak a téli sport szerelmesei.

A számos elemében veszélyes, felszólítva is az ember saját testi épségének megőrzésével művelt jégsiklást azonban mostantól biztonságosabb, modernebb és kulturáltabb körülmények között is végre lehet hajtani. A Felső-szandai réten álló szupermarketek közé felépített, 1100 négyzetméteres szabadtéri, ám fedett jégcsarnok a tavaszelőig minden nap reggel 8 órától este 10 óráig várja a mozogni vágyókat.

A létesítmény megléte Jürgen Rigling, a szolnoki székhelyű H.I.D. Sport Kft. ügyvezetője, a Magyar Jégkorong Szövetség, a Szolnok Jégsport Kft., a helyi önkormányzat, valamint magánszemélyek összefogásának eredménye.

Az új sportpályaavató jégkorong-bemutatóval és -meccsekkel kezdődött. Az ünnepélyes esemény kapcsán több csapat is érkezett Szolnokra, az egyikük a Jászberényi Fókák együttese volt. A csapat egyik tagja, Görbe Liza már két éve űzi ezt a sportot, s elmondta, mindenkinek ajánlja ezt a mozgásformát:

– Próbálják ki, mert nagyon jó. Sokkal gyorsabb lehetsz annál, mint amilyen a földön futva vagy. Amúgy pedig nagyon jó móka a korizás és a korongozás is – vallja a lány.

– Én egy hibátlan pályát látok, érdeklődő, lelkes közönséget – mondta hivatalos köszöntőjében Sipos Levente, a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkára. – Abban bízom, hogy minél előbb szolnoki gyerekek tucatjai, illetve százai tanulnak meg korcsolyázni ezen a pályán is és bármikor jégbiztosan tudnak a sportnak hódolni. Ebben a szenvedélyben hinni, ennek a csodálatos sportnak a rabjává válni! – ajánlotta be a jeges sportot mindenkinek a főtitkár.

– Mindössze öt hónapra szóló projekt, ezek a sátras pályák nem bírnak többet – magyarázta a létesítmény időszakosságát dr. Buczkó István, a szolnoki Orcas Hockey Club alapítója. Az országban hamarosan huszonnégy-huszonöt ilyen pálya fog épülni, a szolnoki a második a sorban. Azért voltunk ennyire gyorsak, hogy már ősz végén is le tudjanak a gyerekek jönni mozogni – nyilatkozta dr. Buczkó István.

Elmagyarázta, hogy a klubnak ma tizenöt gyermektagja van, akik az U8-as és az U10-es korosztályban versenyeznek. És van egy old boys együttese is a szakosztálynak, amely pedig tizenkét főből áll. Ez ma a szolnoki Orcas HC, melyet harminc-ötven főre szeretnének felduzzasztani szolnoki fiatalokkal.

Fia, Buczkó Zalán édesapja és testvérei hatására csatlakozott a jéghokisokhoz. Leginkább – ahogyan ő fogalmazta – a vicces edzők és az izgalmas edzések miatt szereti ezt a sportot.

– Egyszer lementünk a Holt-Tiszára korcsolyázni, amikor a tesóm azt mondta: mi elmentünk jégkorongozni. Elkísértem az egyik vasárnap egy meccsre és azóta én is ezt a sportágat űzöm – vallott a családi szenvedélyről Zalán.

A jégpályát működtető társaság a területet öt évre bérli a mellette álló barkácsáruháztól. Tavasszal lebontják a sátrat, a következő ősszel pedig újraépítik. De addig is azt remélik, sokan jégre szállnak majd szabadidejükben és a szolnoki hokiklub taglétszáma is bővül. Az új, nyolcszáz négyzetméteren felállított fedett pálya mellett egy száz négyzetméteres nézőtér is helyet kapott.

Szolnok és környéke diákjai látogatják a jégpályát

Szutorisz-Szügyi Csongor, a Szolnoki Tankerületi Központ tankerületi igazgatója érdeklődésünkre elmondta:

– Jelenleg 8-10 szolnoki és környékbeli iskola jelzett vissza, hogy diákjai szívesen használnák a városi jégpályát. A helyi tanintézmények tanulói sportolásának költségeit az önkormányzat átvállalta. Annyi bizonyos, hogy ebben az évben már több száz általános iskolás szervezett körülmények között korcsolyázhat és jégkorongozhat az új sportlétesítményben. Ez a szám a jövő év elejére akár többszörösére is duzzadhat, amennyiben az igények jelentkeznek, illetve a pálya teherbírása és az időbeosztás ezt lehetővé teszi. – hangsúlyozta a tankerületi igazgató.