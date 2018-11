Tavaszt érez a természet: virágoznak a fák, érik az eper

Az eddig szokatlanul enyhén alakuló novembert megyénk növényei is megérzik. Sok helyen becsapja például a gyümölcsöket a kései meleg. Míg más esztendőkben ilyentájt a hajnali fagyoktól didergünk, idén még friss gyümölcsöt is lehet szedni a földekről. Huber Istvánnál például még november közepén is piroslik az eper, de máshol is bőven találunk példát a tavaszias ősz okozta furcsaságokra.

– Ritkásan található a töveken a gyümölcs, nem akad belőle minden bokron, de háromnaponta leszedünk másfél kilónyit a félhektárnyi területről – számolt be róla a gazda.

– Egy hónapja terem, szerencsére még nem fagyott el. Kisebbek ugyan a szemek, mint tavasszal, de az íze nagyon jó. Korábban, mikor még több volt a töveken, háromnaponta négy-öt kilogrammot is leszedtünk.

– De nem tudunk annyit szedni, mint amekkora lenne az igény, amint kirakjuk, gyorsan el is fogy. Egy-két virág még most is akad, de abból már valószínűleg nem lesz semmi, jövő héten már várható a fagy.

Huber István azt is elmondta, a dinnyéje is csak most fogyott el, pár darab sárga bélű görögdinnyéje van már csak. Halottak napján is rengeteg volt, vették is.

Demény István Szolnok határában lévő kertjében is hozott még termést az eper, ha nem is nagy mennyiségben. A napokban szedte le a másodérett szemeket. A málnáról is lehet még csipegetni a termést, igaz, ez folytontermő fajta, így a fagyok beálltáig érleli gyümölcseit.

Az aranyvessző is virágot bontott. A paprika és a paradicsom pedig – ahogy megyeszerte sok helyen – még most is töretlenül virágzik, és hozza a termést.

Kurucz István tiszajenői meggyesében is akad olyan fa, ami „tavaszt érez”.

– A négy-öt éves telepítésű fákon láttam virágot, még bimbót, nem nyíltak ki. Az idősebbek viszont nem virágoznak. A korábbi éveket is figyelembe véve, nekem az a tapasztalatom, hogy a fiatalabb, gyengébb vízháztartású, kisebb koronájú fákon jelenik meg virág, ha még ősszel is meleg az idő. Volt már, hogy amikor bejött az enyhe, napsütéses idő télen, januárban is megjelentek a bimbók a kisebb fákon – idézte fel a gyümölcsösgazda.

Hegyesi Péter törökszentmiklósi almatermelő is találkozott a későn nyíló virágokkal.

– Én túlnyomórészt idared fajtával foglalkozom, ezeken a fákon szórványosan található virág. Ez nem gyakori novemberben, de ez nem is novemberi időjárás. Ezeket a virágokat a hideg úgyis el fogja vinni… – mondta a termelő.

– Egy hónappal ezelőtt a nagykörűi meggyfáimon is volt virág, több helyszínen is. Ez nem gyakori novemberben, de előfordul – számolt be róla a csataszögi Lakatos László.

Kiss János szolnoki kertjében pedig a szilva hozott pár virágot, ami aztán le is hullott.

– Ilyenkor, ősszel, ha enyhe az idő, mindig előfordul, hogy a kertekben is megjelenik a fákon a virág. De ez még nem okoz gondot, nem kell jövő évi terméskieséstől tartani.

– A gyümölcsfákat az viseli meg, ha már beáll a hideg, majd utána jön rá a meleg, és kivirágzik, majd ismét jön egy hideg periódus. Ha karácsonykor még ilyen idő lenne, akkor már lehetne aggódni – fejtette ki Bohácsi Gábor kertészmérnök, hozzátéve, látta, hogy az aranyeső és a japándísz is virágot hozott.

Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke is úgy nyilatkozott, hogy ez a jelenség még nem okoz említésre méltó gazdasági kárt. A hosszú ősz, az enyhe időjárás miatt a növények vegetációs ideje is kitolódott egy-másfél hónappal. A gyümölcsfák az őszi virágzásból adódó kiesést tavasszal pótolni tudják az alvó rügyekből.