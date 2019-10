Hiába. A huncut módon, titokban elfogyasztott cukorkák, csokoládék és elcsalt fogmosások megtették hatásukat.

A hátsó két kis tejfogon csúnya fekete lyukak tátongtak. Bár még nem fájt, mindenesetre fogorvosért kiáltott a helyzet.

A gyermek óvodába járt még ekkor, én pedig éppen magánrendelésen próbáltam szebbé varázsoltatni mosolyomat. Így hát beírattam a csemetét az egyébként nagyon kedves doktornőhöz. Megkaptuk az időpontot a másik rendelőjébe, merthogy az alapellátásban is dolgozik. Izgatottan mentünk el a gyermekkel azon a reggelen. Miután a doktornő elvégezte a fogtömést, kiderült, egy fillért sem kell fizetnünk, mert a kislányom éppen az ő körzetéhez tartozó óvodába jár.

Komolyan mondom, akkor esett le, hogy ez kizárólag a véletlenen múlt, és egyáltalán nem voltam tisztában a dolgok mikéntjével. Ma már a gyermek iskolába jár, ahol – hasonlóan az óvodához – mindegyik intézménynek van fogorvosa. Nagyon ritka esetek kivételével tizennyolc éves korig szinte minden díjmentes, de a felnőtteknek is egészen a halálig a fogmegtartó kezelések munkadíja ingyenes ma Magyarországon. Hogy melyek ezek, megtalálhatóak erről szóló cikkünkben.

Amikor ezen dolgoztam, eszembe jutott egy korábbi beszélgetésem egy Amerikában élő, magyar származású íróval. Ő többek között azt is elmondta, a fogászati kezelések az Egyesült Államokban megfizethetetlenek, bármilyenek is legyenek. Ott aztán tényleg semmi sincs ingyen. És itthon bár valóban nagyon sokat kell várni a kezelésekre – hozzáteszem ez a magánrendelések esetében is így van –, az árakat ismerve ez egy igen jó dolog.