Tehetségkutatón is bizonyított hangjával a szolnoki diáklány

Egy népszerű zenei tehetségkutató válogatóján hangjával bűvölte el a szakmai zsűrit Márity Szonja.

A tizenöt éves lány elmondta, már kisgyermekkorában is nagyon szeretett szerepelni a színpadon. Egy kedves szomszédja vezette be az éneklés rejtelmeibe, azóta már több különböző megméretésen vett részt, valamint a fejlődés és tapasztalatszerzés céljával énektáborokba is jár.

De nemcsak a nézőket, hanem saját családját is elkápráztatja hangjával, ugyanis a különböző összejöveteleken kisebb koncerteket ad elő. Nem esett messze az alma a fájától, régebben mamája is ezen a pályán próbált kiteljesedni, így fel tudja készíteni a dallamok világára.

– Úgy érzem, az éneklés a kijelölt utam, a hivatásom, szeretném még jobbá képezni magam – mondta a Széchenyi István Gimnázium dráma tagozatos diákja.