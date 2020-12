Tekintélyes szakmai díjat kapott a jászberényi gyermekkönyvtár

A legszínvonalasabb, legkreatívabb gyermekkönyvtárnak járó VándorBagoly díjat idén a Jászberényi Városi Könyvtár kapta. A tudást és bölcsességet szimbolizáló bagolyszobrocska a napokban egy évre elfoglalta a helyét a bibliotéka gyermekrészlegének egyik polcán. A gyermekkönyvtár családias hangulatú, igazi közösségi térré vált az elmúlt években. Mesés életükről, olvasási szokásokról is beszélgettünk Szarvas Lászlóné Csillával, Boda Lászlóné Judittal és Verseginé Ujhelyi Petrával, a bagoly „őrzőivel”.

– A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Gyermekkönyvtáros Szekciója a szakma ajánlása alapján nemrég VándorBagoly díjjal ismerte el az intézmény munkáját. Milyen fejlődési út vezetett a sikerhez az elmúlt években?

Verseginé Ujhelyi Petra: – Az út hosszúnak mondható, hiszen nemcsak az elmúlt néhány év látványos fejlesztéseit foglalja magában, hanem azt a több évtizedes szakmai munkát is, amit a kollégák a gyerekkönyvtárban mind a mai napig végeznek. Mindennaposak a könyvajánlások, a csoportos és egyéni foglalkozások. A szakmaiság és a hivatásunk szeretete mellette a külcsín, azaz belső tereink szépítése is fontos számunkra.

– Támogatóinknak köszönhetően egyre csak színesedett a gyermekkönyvtár belső falfelülete, különböző terei pedig újabb funkciót kaptak az elmúlt időszakban. 2005-ben, a felújított épületben már sokkal nagyobb helyet kapott a gyermekrészleg. Tíz évvel később alakítottuk ki a Kicsik Birodalmát, ahová szüleikkel már az egészen kicsi, néhány hónapos gyerekek is jöhetnek leporellókat, képeskönyveket nézegetni.

– Újabb mérföldkő érkezett el az életünkben, amikor 2018-ban a népmese értékeinek népszerűsítésére létrehoztuk a Jászsági Népmesepontot, mely családi programoknak, gyermekfoglalkozásoknak, mesemondó versenyeknek és kreatív foglalkozásoknak ad helyet.

– A Jászsági Népmeseponton a mesevilág felfedezése hogyan szolgálja a gyerekek lelki, szellemi fejlődését?

Boda Lászlóné Judit: – Igazából a mesehallgatás élménye, pontosabban a magyar népmesék élőszavas mesemondása nemes egyszerűségében és ezáltal nagyszerűségében teljes mértékben kielégíti a gyermekek lelki és szellemi fejlődését. Jelentős az anyanyelvi kompetenciafejlesztő hatása is. A történeteken keresztül megismerik népi kultúránkat, valamint felfedezik az emberi értékeket.

– Az ehhez hozzáadott pedagógiai érték, a kézműveskedés pedig mind csak azt a pluszt szolgálja, amit manapság a könyvtári foglalkozások kapcsán igényelnek a mai gyerekek és fiatalok. Ezenfelül olyan értéket is közvetítünk a mesemondás által, ami szintén fontos és nélkülözhetetlen tulajdonsága lenne a ma emberének. Mégpedig azt, hogy mindenféle színes, szagos, villódzó, gyorsan váltakozó ingerek nélkül is el tudjon merülni egy olyan világban, mely pusztán szavak hangsúlyozásával érzékeltethető. Ez egy olyan képesség, ami az olvasás megszeretéséhez is szükséges.

Amit hallunk vagy olvasunk, az megjelenik a lelki szemeink előtt, képesek vagyunk látni a hallottakat, olvasottakat.

– Tapasztalataik alapján a gyerekek milyen könyveket kedvelnek manapság? Milyen a jó gyerekkönyv?

Szarvas Lászlóné Csilla: – A kicsik a kihajtható, „kukucskálós” képeskönyveket szeretik, amit a szülővel együtt nézegethetnek, lapozgathatnak. Gyakran keresik a Mit? Miért? Hogyan? és a Kukkants bele! sorozatot. Tapasztalataink szerint a kisiskolások leginkább a humoros könyveket és a jól megírt sorozatokat kedvelik. Népszerűek Holden Rose és Rick Riordan művei. A tinik pedig már a korosztályuk problémáiról szóló regényeket olvassák.

– A lányok körében kedvelt a D. A. C. és L. O. L. sorozat, valamint Leiner Laura könyvei. Jó gyermekkönyv az, ami a különböző korú gyerekeket, fiatalokat személy szerint is megszólítja, az ő életükről, mindennapjairól szól. Kiszínezi, de ugyanakkor meg is tartja a valóságot.

– Mit tehet a szülő, hogy gyermeke megkedvelje a könyveket és az olvasást?

V. U. P.: – Mint oly’ sok mindenben, itt is a személyes példa talán az egyik legmeghatározóbb tényező. Az, hogy lássa a gyermek a szülőt olvasni, hogy járjanak el együtt könyvtárba, nézegessenek, olvassanak együtt könyveket.

– A virtuális világ hogyan alakítja át a gyerekek, az ifjúság olvasási szokásait?

B. L. J.: – Amit a televízióban vagy az online térben látnak, azokat a történeteket kutatják a könyvekben is. Ha valami filmen megjelenik, azt sokszor könyv formájában is keresik. A kutya négy útja című film vagy a Vámpírnaplók tévésorozat nálunk könyvben is nagyon népszerű.

– A könyvkölcsönzésen túl milyen egyéb szolgáltatást biztosít a gyermekrészleg?

SZ. L. CS.: – Tematikus iskolai és óvodás csoportfoglalkozásokat szervezünk mese és könyvtárhasználati feladatokkal, valamint kézműveskedéssel színesítve. A családoknak lehetőségük nyílik alkalmanként vagy rendszeresen helyben olvasgatni, játszani a gyerekekkel a Kicsik Birodalmában és a Jászsági Népmeseponton. Igény szerint szülőknek és gyerekeknek könyvajánlókat biztosítunk.

Hagyománnyá vált, hogy a nagyobb városi rendezvényeken kiköltözünk a könyvtárból, és a szabadban – Kulturzug néven – gyermekfoglalkozást tartunk.

– Jelenleg mi jelenti a legnagyobb kihívást a gyermekkönyvtár életében?

SZ. L. CS.: A vírus miatt jelenleg csak az online térben tudjuk a kapcsolatot tartani olvasóinkkal. Az online mesélésnél nincs lehetőség közvetlen visszacsatolásra, ami bizony elég nagy kihívást jelent. Nagy igény van a könyvkölcsönzésre, ezért ezt telefonos és online kérések alapján próbáljuk megoldani. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot olvasóinkkal, hogy ne veszítsük el őket.