Télálló virágokkal teszik színesebbé a köztereket térségünkben is

Megyénk és Dél-Pest városaiban és falvaiban is zajlanak a virágosítási munkálatok. Több helyen saját nevelésű példányok kerülnek a földekbe, de előfordul olyan is, ahol lakossági felajánlásból szépülhet a település képe.

A megyeszékhely is virágba borul, több ezer tövet ültetnek el a napokban a Munkalehetőség a Jövőért Nonprofit Kft. dolgozói. A belvárosi ágyásokba télálló árvácskák kerülnek, amik az őszi szürkeséget megtörve színes látványt biztosítanak.

– A szervezet feladata a város zöldfelületeinek karbantartása, gondozása, ilyenkor ősszel az egynyári növényeket kivesszük a földből, helyükre télálló árvácskákat ültetünk. A virágokat az Előd úti növényházunkban termesztjük, éves szinten mintegy hatvanezer tövet ültetünk a városban, illetve értékesítünk a lakosság számára – mondta Fodor György, a cég vezetője, aki hozzátette, virághagymák is kerülnek a földbe, melyeket tavasszal kiemelnek, hogy az akkori kertrendezés során ne legyenek útban.

– Ilyenkor ősszel a lombgyűjtési feladatokat is mi végezzük. Azzal is jól haladunk, a munka folyamatos – részletezte.

A megyeszékhelyhez közeli Abonyban is virágosítási munkálatokat végeznek.

– Az ABOKOM Nonprofit Kft. munkatársai megkezdték az őszi virágok telepítését. A nyáriakat kiszedték, helyükre télálló, tavasszal is nagy díszértékkel bíró növények kerülnek – közölte hírportálunkkal a város sajtóreferense. Lőrinczy Veronika elmondta, jelenleg közel nyolcezer virágpalántát ültetnek, s külön érdem, hogy az önkormányzat cége a közfoglalkoztatási program keretében maga állítja elő a növényeket, melyeket később kihelyeznek a közterületekre.

Megtudtuk, az elmúlt évben egyre több virágágyást alakítottak ki Abonyban, és egyre nagyobb a locsolt terület is. Ennek köszönhetően szebbek a terek, a parkok, és szemmel láthatóan a helyiek is kedvet kaptak a virágosításhoz.

Öcsödön lakossági felajánlásokból ültettek virágokat. A faluban a virágcserebere program is hagyományoknak örvend, amit idén tavasszal rendhagyó formában tartottak meg. A közösségi oldalt használták a kereslet és kínálat összehangolására, így találtak gazdára a növények. A helyiek összefogásából a civil park és a Deák úti buszmegálló melletti terület szépült meg, de a Csíkász térre is eljutottak a napokban.

– A „ Mindenki hozzon magával egy tő virágot” kezdeményezésünkhöz idén is többen csatlakoztak. Akadtak, akik adományokkal segítették a munkát – fejtette ki Molnár András alpolgármester, aki hétről hétre koordinálja a felmerülő teendőket. A közös munka után zsíros kenyérrel és teával vendégelték meg a dolgos résztvevőket.