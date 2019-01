Telekkialakításokra készül az önkormányzat Martfűn

Több helyszín is szóba jöhet, ebbe a leendő vásárlók is beleszólhatnak.

– Az igényektől és persze a lehetőségektől függ elsősorban az új családi és emeletes házak helyének kijelölése – válaszolja kérdésünkre Pápai János, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője. Nála lehet jelentkezni azoknak, akik szeretnének Martfűn élni, méghozzá egy új ingatlanban. Pápai János elmondja, a városban jelenleg nincsen olyan építési, közművesített telek, melyet értékesíteni tudnának. Pedig érdeklődők már eddig is voltak és lennének is.

– Három fő helyszín jöhet szóba, ahová társas vagy kertes házak épülhetnének. A polgármesteri hivatal mögötti részen csak emeletes épületeket lehetne felhúzni, a régi 442-es út mellett, a város szélén, illetve az óvárosban, a Zsófia-­telep körül pedig kertes házakat – magyarázza dr. Papp Antal polgármester, hozzáfűzve, a csok változásával komoly támogatás van az állam részéről új lakások építésére.

– Mivel az önkormányzat feladata a közművesítés, vagy legalábbis ennek a lehetőségnek a kialakítása, csak akkor és ott kezdünk el telkeket kialakítani, ahol biztosan elkezdődne az építkezés – mondja Pápai János. Legalább egyutcányi jelentkezőt várnak, akiknek aztán fórumot is tartanának, ahol a lehetőségek figyelembevételével közösen dönthetik el, a kisváros mely részén szeretnének utcát nyitni, új otthont teremteni.

– Ez legalább húsz embert jelent. Jó hír, hogy hellyel-közzel máris van ennyi komoly érdeklődő – árulja el bizakodva a polgármester.

Megtudjuk, a jelentkezők fele helybeli, mások messzebbről költöznének a városba. Van, aki faluból érkezne, akad, aki ellenkezőleg: nagyvárosból telepedne le a nyugodtabb Martfűre. Zömmel fiatalok jelezték építési szándékukat, ami külön örömteli, hiszen így kihasználtabb lehet a bölcsőde, az óvoda, később az iskola.

Mivel néhányan inkább kisebb lakásokba költöznének, ezért az önkormányzat tárgyalást folytat olyan vállalkozóval, akivel együttműködve többlakásos emeletes házat húznának fel. Így épült az utolsó kettő emeletes ház is a városban.

Dr. Papp Antal szerint városuk egyre népszerűbb a fiatalok körében. A mostani telekkialakítással is – melybe tehát lenne beleszólásuk a vásárlóknak – az a céljuk, hogy maradásra ösztönözzék az ott élőket vagy letelepedésre a máshonnan érkezőket.

Sokat segített a gyorsan népszerűvé vált imázsvideó

Martfű igazán kedves, összetartó település, igazi „szuper csúcshely” – ezt hirdeti a karácsony előtt megjelent imázsvideójuk is, melyben még a polgármester is rappel. A klip szinte „felrobbantotta” az internetet, pár nap alatt több mint százezren tekintették meg a kisfilmet. A közösségkovácsoló videóklipet bár a lakosok önmaguknak készítették, nem titkolt céljuk, hogy mások is beleszeressenek a Tiszazug kapujaként ismert Martfűbe. Céljuk sike­resnek bizonyult, ahogy Enyedi Ildikó Balázs Béla-díjas filmrendező kommentelte a dalt: „Legyen Martfű egész Magyarország! Martfű, I love you!”

– Én már régebben eldöntöttem, hogy párommal Martfűre költözöm az egyik környékbeli kis faluból. Ez a város élhető település, közel Szolnokhoz, ahol jelenleg dolgozom. Most azt számoljuk, a csok igénybevételével új házat építsünk, vagy vegyünk egy régebbit. Hama­rosan eldől, de az biztos, hogy Martfűre megyünk! A karácsonyi kisfilmjük csak megerősített mindebben – meséli Szénási Réka, aki most várja első babáját.

