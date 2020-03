Televízión keresztül közvetítik az istentiszteletet Karcagon

Előre nem látható ideig a koronavírus járvány idejére, egy zsinati határozat miatt zárva marad a református templom ajtaja, és más módon zajlanak az istentiszteletek. A részletekről Koncz Tibor esperest kérdeztük.

– Szomorú szívvel, de felelősségteljesen úgy döntöttünk, hogy ebben az új helyzetben mi alkalmazkodunk. A megszokott módon, a Karcag Televízió segedelmével istentiszteleti közvetítést próbálunk megoldani a gyülekezteti teremből, a gyülekezet nélkül. A televíziós felvételt közzé tesszük a közösségi oldalainkon is – fogalmazott az esperes, aki elmondta, egy zsinati határozat javasolja, hogy a nyilvános rendezvényeket korlátozzák, az emberek egészsége megőrzése érdekében.

– A következő hetekben jönnek a nagy ünnepek – virágvasárnap, nagyheti alkalmak, amelyek több száz ember részvételével zajlottak eddig, ez most elmarad, ahogy a temetéseknél is vannak korlátozások. Karcagon még a búcsúztatás a ravatalozó előtt, majd a sírnál történik. Az egyház vezetői azt kérik, hogy minél kevesebben legyenek a szertartáson, bár tudják, milyen támaszt jelent a hozzátartozóknak a barátok, rokonok, ismerősök személyes jelenléte. A kialakult veszélyhelyzetben azonban most erre van szükség.

– Reméljük, és nagyon várjuk, hogy visszaálljon a normális helyzet, addig arra kérjük a testvéreket, imádkozzanak a felelősségteljes, megfelelő határozatokat hozó és végrehajtó vezetőkért, hogy minél hamarabb meglegyen a megoldás, amivel ennek a betegségnek elejét tudják venni. Addig is mindenkinek jó egészséget és imádságos szívet kívánok – mondta Koncz Tibor.