Téli üzemmódra váltott a Közút

Felkészült a télre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az országban a mintegy 32 ezer kilométernyi gyorsforgalmi-, fő- és mellékút üzemeltetéséért felelős társaság ezzel együtt 0–24 órás szolgálatra állt át.

Ahogy arról a társaság tájékoztatott, a következő hónapokban mintegy négyezren dolgoznak váltott, tizenkét órás műszakokban a szükséges téli útüzemeltetési feladatok ellátásán, valamint koordinációján. A Magyar Közút a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő négy mérnökségén százhuszonhat téli munkában részt vevő dolgozóval, huszonhét téli ekézésben, sószórásban alkalmazható nehézjárművel, négy rakodógéppel, valamint hat hómaróval áll készenlétben, több mint 1300 kilométer utat kezelve.

A szakemberek munkáját segítik a hófogó erdősávok, melyek megyénkben tíz kilométeres szakaszon találhatók. Ezek mellett mintegy hét kilométeren hófogó rácsokat is telepítettek. Természetesen feltöltötték a só- és édesítőanyag-tárolókat is, a kezdőkészletek rendelkezésre állnak, melyek pótlása a későbbiekben is biztosított lesz.

A Magyar Közút Zrt. szakemberei most is felhívják a figyelmet arra, hogy nyári gumijukat még a tartós fagyok előtt cseréljék át téli közlekedésre alkalmas, megfelelő minőségű és állapotú abroncsokra az autósok. Mindemellett fontos elmondani, hogy az őszi és téli hónapokban is érdemes a közlekedőknek még utazás előtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetekről. Mindezt megtehetik a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei diszpécserközpontjainál, valamint a társaság útinformációs szolgálatánál is – hangsúlyozták a társaság tájékoztatójában.