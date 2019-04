Teljesen megújult a kengyeli iskola

Közel százötvenmillió forintból újult meg a Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola – a fejlesztés mintegy száznyolcvan gyereket érint. A vissza nem térítendő támogatásra a Karcagi Tankerület pályázott.

Ebből az összegből akadály­mentesítették az épületet, a homlokzati termekben kicserélték a nyílászárókat. Az intézmény tantermeiben, az intézményvezetői és a nevelői szobában új laminált padlót tettek le és a teljes épület tisztító festést kapott. A folyosókra új járólapok kerültek, illetve a műanyag lambériákat is kicserélték.

Az emeletre vezető lépcsőket is felújították, valamint korszerűsítették a vizesblokkokat, emellett mozgáskorlátozottak részére is kialakítottak mellékhelyiséget. A tornaterem tetőszerkezetét a folyamatos beázások miatt teljesen lecserélték. Mivel az iskola udvarán lévő aszfaltozott sportpálya az évek során felpúposodott és töredezetté vált, ezért újraaszfaltozták, és a felfestéseket is frissítették.

A tanke­rületi központ a felújítás mellett iskolabútorokat, berendezési tárgyakat, valamint különböző eszközöket is beszerzett az elnyert támogatásból. Az épület pénteki ünnepélyes átadóján elhangzott, hogy a felújítás célja az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet kialakítása volt.

Az iskola vezetése a fejlesztésektől a tanulói lemorzsolódás megelőzését, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkenését, a kompetenciamérés eredményeinek további javulását, az iskolahasználók elégedettségének és az intézmény elismertségének növekedését várja.