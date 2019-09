Teljesen új ipari parkot építenek ki Szolnokon

A megyeszékhely legfontosabb fejlesztéseiről beszélt szerdán délután az Idősügyi Tanács ülésén Szalay Ferenc polgármester. A városházi eseményen elhangzott, gazdasági erő tekintetében Székesfehérvár szintjére szeretne eljutni a város.

– Egy új, 62 hektáros ipari parkot építünk, mely az Abony felé menő út mellett foglal helyet. Ennek környezetében több olyan terület is található, ahol van még lehetőség fejlesztésekre. A jelenlegi ipari területünk egyébként mintegy 4-5000 dolgozónak ad munkát. A terület, úgy vélem, beváltotta a hozzá fűzött reményeket – szólt a helyi gazdaságfejlesztési stratégiáról a városvezető.

Hozzátéve, hogy az ipari célú terjeszkedésre adott még egy 300 hektáros terület, mely az ipari park Tószeg felé eső részén található. Ez is alkalmas lehet újabb létesítmények kialakítására.

Megtudtuk, a turizmus fellendítése szintén az önkormányzat kiemelt célkitűzése. Szalay Ferenc elmondta, ha a városba vezető közlekedési adottságok javulnak, még többen választhatják Szolnokot úti célként. Fontos szempont ugyanakkor Szolnok turisztikai vonzerejének további növelése, melyhez nagyban hozzájárul a Reptár, valamint a várásatások eredménye is. Az idegenforgalom fejlődését az is segítheti a jövőben, hogy nemrégiben két szállodaépítési gondolat is megfogalmazódott.