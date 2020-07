Teljesítették a tavalyi év célkitűzéseit a megyei polgárőrök

Csak a veszélyhelyzet ideje alatt több mint 44 ezer munkaórát teljesítettek megyénk polgárőrei, ez a szám éves szinten tavaly 345 ezer önkéntes munkaórát jelentett összesen. A fiatalok is egyre szívesebben csatlakoznak a szövetséghez, jelenleg 118 ifjú polgárőr teljesít szolgálatot a Jászkunságban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség elnökének beszámolója szerint.

Bár a koronavírus járvány miatt az áprilisra tervezett közgyűlést szeptemberre halasztották, Szabó Zoltán elnök írásos éves beszámolóját elfogadták a megyei polgárőr szövetség elnökségi tagjai. A szakmai és pénzügyi beszámoló előterjesztésére azért most volt szükség, hogy a második félévi támogatásokat időben le tudja hívni a civil szervezet.

– Az egy főre jutó szolgálati óraszám meghaladja a 125 órát átlagban, amely tavaly közel 345 ezer önkéntes teljesített órát jelentett összesen. A megye polgárőrei a veszélyhelyzet időszakában március tizenegyedikétől annak megszüntetéséig, június huszadikáig közel 44 ezer óra szolgálatot teljesítettek – áll a beszámolóban, melyből kiderül, a tavalyi évben növekedett a közterületi járőrszolgálati óraszám, valamint a rendőrséggel közösen végrehajtott szolgálati órák száma is.

Az elmúlt év jelentős környezetvédelmi programja a ,,Jobb, ha el sem dobod!” című kezdeményezés volt, melyet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságával közösen indított az Országos Polgárőr Szövetség. A nagyszabású akció az utak menti területek megtisztítását tűzte ki célul.

A civil szervezet elmúlt évi munkájának összegzésekor Szabó Zoltán elnök tájékoztatást adott arról is, hogy a szövetség közel harminc éve alakult. Jelenleg a megye 78 településén 73 egyesület működik, ez országos szinten is magasnak számít. A szövetség célja, hogy a Jászkunság egész területén szolgáljanak polgárőrök. Tavaly összesen 2752 tagot számláltak, de az ifjú polgárőrök köre is bővült, számuk a megyében jelenleg 118, ami emelkedő tendenciát mutat.

A megyei polgárőrök nem csak helyben, de ha szükség van rájuk, országos szinten is helytállnak.

– Tiszaföldvár, Jászjákóhalma és Tiszajenő polgárőrei 2019-ben is a tömeges migráció okozta helyzetben, önkéntesen, többnapos vendég szolgálati órát töltöttek a határ menti megyékben. Emellett már a Jászkunságból is többen csatlakoztak az Országos Polgárőr Szövetség Lovas és Kutyás Tagozatához, akik szolgálataik során szép eredményeket tudnak felmutatni – olvasható a beszámolóban.

A polgárőrség vezetésben is történtek változások a közelmúltban, a megyei polgárőr egyesület hét fős elnökségébe egy új tagot választottak, Orosz Tibort, a Jászdózsai Polgárőr Egyesület elnökét, aki egyben az oktatási bizottság elnöke is lett. Szabó Zoltánt pedig megválasztották az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) szakmai elnökének.