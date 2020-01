Tenyésztőként is eredményes egy pályázaton tudósítónk

Az Agrárminisztérium támogatásával meghirdetett „Így kezdtem én” című, kisállattenyésztést népszerűsítő pályázaton Bosnyák Imre – akinek futballtudósításai rendszeresen megjelennek hírportálunkon – szenior kategóriában harmadik helyezést ért el.

– Ötéves voltam, amikor édesapám a MÁV-nál dolgozott vonatkísérőként és vonatfékezőként. A tehervonatok minden állomáson sokat várakoztak, így volt ideje a galambpiacokat is megnéznie. Az ott vásárolt galambokkal kezdtem a tenyésztést – idézte fel Bosnyák Imre, aki iskolásként már a Debreceni és a Keleti pergők mellett Erdélyi simafejű bukókat is röptetett.

– Mindig is csodáltam a galambok akrobatikus mutatványait, volt olyan, amelyik szinte a földig forgott – sorolta Imre, aki később nyulakkal és őshonos baromfikkal is foglalkozott.

Szakmai felkészültségét a tenyésztői eszmecserék mellett a Kistermelők lapjából szerezte. A helyi mezőgazdasági technikum elvégzése után a Nyírségben volt gyakornok, majd hazajött Karcagra, a kutatóintézetbe. Ekkor már Texánokat tartott, majd Kirják Imre neves tenyésztő segítségével megismerkedett a Karrierekkel.

– Később jött a Magyar Óriás, de vannak Debreceni pergők is a portámon. Tagja vagyok több fajtaklubnak is. A galambok mellett őshonos baromfit is tartok. Sok szakcikket írtam az elmúlt évtizedekben a kisállatokról. Szeretném a fiatalok körében is népszerűsíteni a galambászatot, erre a helyi egyesületben van is módom.