Terápiás kutyával is tartottak bemutatót

Kutyás bemutató, újrahasznosított tárgyakból készült kiállítás, denevérekről szóló előadás és odúkihelyezés, szendvicskészítés és virágültetés is várta a gyerekeket a Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola idei ÖKO napján a közelmúltban. Az évente megtartott projektnap programjaival a környezettudatosságra, a természet védelmének fontosságára hívják fel a diákok figyelmét.

– Ökoiskola vagyunk, e cím pedig arra kötelez minket, hogy a fenntarthatóság jegyében környezet- és természetvédelmet oktassunk a gyerekeknek, igyekezzünk formálni látásmódjukat. Ezt a célt szolgálja a minden évben megrendezett Öko napunk is – hangsúlyozta Tímárné Fischer Magdolna intézményvezető.

A délelőtt minden bizonnyal legnépszerűbb eseménye Flash Zita terápiás kutyájával való találkozás volt. Az udvaron tartott bemutatón a szelíd, barátságos kutyus rutinosan állta a simogató kezek rohamát is. E programmal csak Tarpai Enikő kutyás engedelmességi bemutatója vehette fel a versenyt, a Szolnoki Városi Állatotthon munkatársa a felelős állattartásra oktata az ifjúságot.

A diákok Dobrosi Dénes, a kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályának denevérszakértőjének előadásából megtudhatták, miért fontos odafigyelni a denevérek védelmére, milyen érdekes tulajdonságokkal bírnak ezek az állatok, és mit tehetnek maguk a gyerekek e teremtmények és – akár pincékben, padlásokon fellelhető – élőhelyeik megóvása érdekében. Szó esett a denevérekkel kapcsolatos babonákról is, e hiedelmeket a szakember igyekezett eloszlatni.

A gyerekek az egészséges életmód jegyében öko-szendvicseket, salátákat is készítettek. Korábban a háztartásban fellelhető hulladékanyagokból készítettek különféle tárgyakat, az újrahasznosított alkotásokat a folyosón kiállították. Az udvart is szépítették, virágokat ültettek el.

– Fontosnak érzem a környezet védelmét, anélkül talán már nem sokáig lennének emberek! – nyilatkozta az ötödikes Laczkó Bálint, elmondva, hogy igyekeznek ők is szelektíven gyűjteni a hulladékot.

– A nagymamán is újrahasznosít a kertben, amit csak tud, a növényeket is pet-palacokba ülteti el – árulta el a szintén ötödikes Bardócz Petra, aki próbál arra is odafigyelni, hogy egészségesen étkezzen – az intézményben is kapnak iskolatejet, gyümölcsöt –, de mint mondja, azért időnként egy kis csoki nagy csábítás.

Testvére, a hatodikos Bardócz Balázs vonzódik a természethez, a szelektív szemétgyűjtés mellett szívesen fotózza is a fákat, növényeket, virágokat.

A diákok persze a kutyás programokat is nagyon élvezték, Balázs meg is jegyezte, a terépiás kutyához hasonlóan szelíd ebet ő még nem is látott. A negyedikes Héja Pál viszont elárulta, hogy ő legjobban a madarakat és a rovarokat szereti. Anyukája is természetbarát, Tiszakürtön, az arborétumban dolgozik. A madarakat pedig nagyon ügyesen le is rajzolja.

Adományt gyűjtöttek a kutyáknak

Az iskola pedagógusai és diákjai adományokat gyűjtöttek menhelyen gondozott kutyáknak.

– Tarpai Enikő, a Szolnoki Városi Állatotthon munkatársát hívtuk meg, hogy tartson előadást a felelősségteljes állattartásról, a kutyákkal való bánásmódról. Ő ingyen vállalta, hogy eleget tesz a felkérésnek, de szerettük volna valamiképp megköszönni, hogy eljön a rendezvényünkre. Az állatotthon pedig, mint megtudtuk, mindig szívesen fogad adományokat – számolt be Tímár Krisztina tanárnő arról, honnan jött a gyűjtőakció ötlete

– Példát mutatva először a nevelők hoztak be adományokat, majd egyre több gyerek is követte példánkat. Végül összesen 120 kilogramm száraz táp, 80 darab nagyobb és 20 kisebb konzervet, valamint 22 darab szalámit sikerült összegyűjtenünk, amit át is adtunk Tarpai Enikőnek.