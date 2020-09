Természetes nyugtatók a stressz ellen

Életünk során folyamatosan találkozunk a stresszel: ülünk a dugóban, szembesülünk vele a munkánk során, vagy éppen ha munkát keresünk, de számtalan alkalommal válhat az otthoni lét is stresszessé. Izgatottá válunk, félünk, aggódunk, szorongunk – sajnos ezek manapság különösen igazak lehetnek. A járvány okozta extra aggódnivalóról már nem is beszélve. Cikkünkben csokorba gyűjtöttünk néhány természetes nyugtatót, amelyeket lelkiismeret furdalás nélkül használhatunk.

Kamilla

Ez talán a legismertebb és legrégibb hazai praktikák egyike. A kamillateát már nagymamáink is használták, főként gyulladáscsökkentő és nyugtató hatása miatt. A felhasználás módja egyszerű. Vásároljunk bármely drogériában kamilla virágzatot, amelyet leforrázva főzet készíthető. Ezt teaként vagy akár fürdővízként is remekül hasznosíthatjuk. Néhány korty után már érezni is fogjuk, ahogy a kellemes meleg átjárja a szervezetünket.

A CBD olaj

CBD, avagy kannabisz olaj: amit tudnia kell: Magyarországon még kevésbé elterjed, főként azért, mert alapanyagát a kannabidiolt csak az elmúlt években legalizálták az Európai Unióban. Ennek oka, hogy a CBD alapanyaga a kender, azonban a marihuánához képest határozott különbség van a rendkívül körültekintően szabályozott elkészítés módjában.

A kender ugyanis csak nagyon kis mennyiségben tartalmaz pszichoaktív elemeket, amelyeket a sajtolás folyamata során eltávolítanak és az elkészült CBD olaj már nem fogja tartalmazni azokat. Emiatt – bár a CBD neve emlékeztethet a kannabiszra – egyáltalán nem okoz függőséget, vagy káros bódulatot.

Ugyanakkor természetes nyugtatóként funkcionál, mely mellett számtalan más, jótékony hatást is tulajdonítanak neki. Stressz ellen két megoldás is szóba jöhet: vagy vásároljon CBD kapszulákat online vagy a szintén interneten beszerezhető olajból cseppentsünk a fürdővízbe, vagy akár ételbe és italba is. Fontos azonban, hogy a terméket csak megbízható forrásból szerezze be: CBD olaj a Cibdoltól kapható.

Valeriána

Egyes gyógynövény-kiegészítők csökkentik a szorongást anélkül, hogy elálmosítanának (például az L-theanin), míg mások erősebb nyugtatók és altatók egyben. A valeriána (Valeriana officinalis) egyenesen a második kategóriába tartozik. Álmatlanság esetén igazi segítség lehet! Magyarországon bármely patikában elérhető, és természetességéből fakadóan nem okoz függőséget, valamint ismert mellékhatásai sincsenek.

A valeriána szaga meglehetősen kellemetlen, ezért a legtöbb ember inkább kapszulaként vagy tinktúraként veszi be, nem pedig teaként.

Levendula

A levendula – gondoljunk csak a híres, tihanyi levendula virágzásra – mámorító aromája „érzelmi” gyulladáscsökkentő lehet. Sokan alkalmazzák illatosításra (számtalan levendulás szappan és tusfürdő kapható), azonban kevesebben tudják, hogy nyugtató hatású növény.

Mielőtt nagyobb mennyiségben hasznosítjuk, fontos, hogy kiderítsük, allergiásak vagyunk-e rá (Magyarországon nagy számban akadnak levendula-érzékenyek). Ha nem, akkor szabad az út és akár tea formájában finoman kortyolva, akár a növényt önmagában elhelyezve a szobába hamarosan tapasztalhatjuk a pozitív hatásait.

Golgotavirág

A szenvedélyvirág név ellenére ez a gyógynövény nem segít a szerelemben. Egyes tanulmányok szerint ugyanolyan hatékonyan csökkentheti a szorongás tüneteit, mint a vényköteles gyógyszerek, emiatt gyakran használják álmatlanság esetén is.

Más erős nyugtatókhoz hasonlóan a golgotavirág is okozhat álmosságot, vagy fáradtságérzetet, ezért ne vegye be – vagy valeriána, komló, káva, citromfű vagy más nyugtató gyógynövényt -, ha vényköteles nyugtatót is szed.

Ha pedig a teafőzetek és kapszulák nem válnának be, érdemes megkérnünk párunkat vagy egy barátunkat, hogy masszírozzon meg. Gyújtsanak egy illatgyertyát is hozzá! Egy kellemes masszázs minden szorongást felold, nem beszélve jótékony hatásairól, amelyet az izomzat, a tartás, a keringés és más területeken egyaránt kifejt.