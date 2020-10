Térségünkben is gyorsan népszerűvé vált a mobiljegy

Már több mint fél éve lehet mobiljegyet vásárolni a Volánbusz járataira, megyénkben jelenleg a távolsági és helyközi járatokon kívül öt település helyi buszaira is. Az egyszerűen kezelhető alkalmazás gyorsan népszerűvé vált. Megyénkben is egyre többen vásárolják meg jegyüket vagy bérletüket ezen keresztül. A koronavírus-járvány második hulláma miatt a Volánbusz minden utasának azt javasolja, hogy válassza ezt a lehetőséget.

Gyorsabb és egyszerűbb lett az alkalmazásban megváltott menetjegyek, bérletek ellenőrzésének módja augusztus 1-jétől, miután QR-kódot tartalmazó matricákat helyeztek ki a Volánbusz valamennyi járatára.

A menetjegy vagy bérlet már felszállás előtt érvényesíthető úgy, hogy az utas a jármű külső felületén, az első ajtó közelében elhelyezett matricán található QR-kódot beolvassa az applikációban. Ezután az autóbusz-vezetőnek be kell mutatni a képernyőn megjelenő, mozgó ábrát tartalmazó jegyképet, így a jegyellenőrzés csak egy pillanatot vesz igénybe. Ha az érvényesítés a felszállás előtt nem történt meg, a vezetőfülke mellett elhelyezett kód beolvasásával is van erre lehetőség.

A beolvasás után az applikáció már érvénytelennek tünteti fel a menetjegyet, így ugyanazon menetjegy többszöri leolvasása és illetéktelen felhasználása az érvényesítést követően már nem lehetséges. A Volánbusz jegyellenőrei az utazás során tabletre telepített programmal ellenőrzik a mobiljegyek és -bérletek érvényességét – tudtuk meg a Volánbusz Zrt.-től.

– Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hiszen az alkalmazáson keresztül két perc alatt megvásárolhatom a jegyet, és a QR-kód beolvasása is gyorsan megy – mondta hírportálunknak az egyik szolnoki buszmegállóban várakozó Mónika. – Így nem kell bajlódni az apróval, és akkor sincs gond, ha csak nagy címletű pénz van nálam.

– Ha helyi járatos busszal utazom, akkor pedig óriási segítség ez az applikáció, hiszen nem kell elmennem az újságoshoz, ahol olcsóbban tudom megvásárolni a jegyet, mint a buszon, hanem a telefonomon is elintézhetem. Én rendszeresen utazom mobiljeggyel, és nagyon remélem, hogy a járvány végleges lecsengése után is megmarad ez a lehetőség – tette hozzá a fiatal lány.

Utastársa viszont már nem volt ilyen pozitív. Szerinte ugyanis feltartják a sort a felszállásnál azok, akik a buszvezető melletti QR-kódot olvassák be. Így ő nem is vette még igénybe ezt a szolgáltatást, de egyébként is mindig bérlettel utazik.

A Volánbusz Zrt. Kommunikációs Igazgatósága hírportálunk érdeklődésére elmondta, hogy az egyszerűen kezelhető alkalmazás gyorsan népszerűvé vált Jász-Nagykun-Szolnok megyében is. Egyre több utas vásárolja meg jegyét vagy bérletét az applikációkon keresztül.

– Jász-Nagykun-Szolnok megyében a 30 napos bérletek a legkelendőbbek, vásárlásuk növekvő tendenciát mutat. Szolnokon március-szeptember között a helyi menetjegyek kis hányadát, míg Jászberényben ugyanezen időszakban több mint negyedét vásárolták alkalmazáson keresztül – állt a Volánbusz válaszában.