Tíz és fél tonnányi halat engedtek a megyei vizekbe

A Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége idén is telepít halakat a kezelésében lévő vizekbe, jelentősen megnövelve ezáltal az eredményes horgászat esélyeit. Márciusban tíz és fél tonnányi kopoltyúst helyeztek ki a vizekbe a talán legnépszerűbb hazai halfajból, a pontyból.

A múlt hónapban a Nagykunsági-főcsatorna nyugati ágába 3184 kilónyi, a Tiszába pedig Tiszaroff, Tiszapüspöki és Nagyrév térségében összesen 6819 kilónyi pontyot helyeztek ki. Az átlagosan 1,8 kilós súlyú háromnyaras halak fogható méretűek.

Legutóbb a Karcagi II.-csatornába is juttattak ki tógazdaságban nevelt potykát, a vizet látogató horgászok 505 kiló, fogható méretű halnak örülhetnek.

Donkó Péter szövetségi titkár elmondta, gondolkodtak azon is, hogy Szolnoknál is engednek be halakat a folyóba. Az a tapasztalatuk ugyanis, hogy magasabb vízállás idején a pontyok behúzódnak a torkolatba és felúsznak a Zagyvába, az ő céljuk viszont a Tisza halállományának gyarapítása. Így végül elvetették ezt a helyszínt.