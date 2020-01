Tíz éve működik a településen a hagyományőrző múzeum

Számtalan programmal várja a helyieket és a városba látogatókat is a Vehiculum-Ház.

A múzeum tíz éve jött létre, azóta az iskola tagintézményeként működik. Bezzeg Imre helyi néprajzi gyűjteménye adta a kiállítások alapján, jelenleg a kocsiszín kialakításán dolgoznak.

– Egy patapucoló késsel indult az egész – kezdte a történetet Molnár Melinda, a Vehiculum-Ház vezetője. A múzeum ugyanis Bezzeg Imre néprajzi gyűjteményéből nőtte ki magát. – Emlékszem rá, hogy az udvara teljesen tele volt, ápolta, rendben tartotta a tárgyakat. Sokat mesélt az eszközökről. Ezeket a kilencvenes években Besenyszögnek adományozta, majd Nagykörűbe kerültek, de nem hasznosították, így mégis visszakerültek a városba – elevenítette fel a múltat Molnár Melinda.

– Az egykori rendőrség és csendőrlaktanya épületéből alakítottuk ki a múzeumot. 2005-ben kértek fel a Besenyszögért Alapítvány kuratóriumi elnökének, ekkor fogalmazódott meg, hogy az önkormányzat is szeretné kivenni a részét a gyűjtemény hasznosításából, így az iskola részeként a leltározás után tagintézményt hoztunk létre – részletezte a vezető, aki kifejtette, hogy szakmailag is az iskolához tartozik ez a közérdekű muzeális gyűjtemény, de a működtetésében az önkormányzat is kiveszi a részét.

– Azok a települések, melyek ilyen típusú intézményt tartanak fenn, jogosultak bizonyos pályázatok benyújtására, melyeket egyebek mellett restaurálásra fordíthatnak. Évek óta dolgozunk azon, hogy létrehozhassunk egy új kiállítást, egy színt építettünk. Imre bácsi örökségében ugyanis nagyon sok állati vontatású eszköz van, amiket éppen a napokban újítanak. Azért is lenne fontos, mert hozzánk legközelebb a Hajdúságban van hasonló kültéri, közlekedési eszközökből álló bemutatóterem – mondta Molnár Melinda, aki hozzátette, hogy az önkormányzat folyamatosan bővíti a területet.

Az elmúlt időszakban megvette a múzeum szomszédságában a parasztházat, melyből tájházat alakítanának ki.

– Megtörtént a ház felmérése, a tervek szerint szatócsboltot alakítunk ki belőle. A polgármester ötlete alapján a helyi termékeknek is helyet ad majd.

Az alapítvány a pályázatok által nem csak a besenyszögieknek, hanem az idelátogatóknak is számos kulturális eseményt szervezett az elmúlt időszakban. Folyamatosan bővülő programkínálattal nem csak a helyi Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskolát szolgálják ki, hanem közép- vagy akár főiskolásokat és még felnőtt csoportokat is vonz. Hiszen a település nem titkolt célja, hogy a Szolnokról kiköltözőket is idecsábítsa.

– Régi telefonközpontot építünk a múzeumban, ami fizikaórákon lesz használható. Kiss Endre fizika szakos tanár a régit és az újat összekötve olyan rendszert épített, hogy a tantárgyban fontos évszámok tárcsázásával a hang elmondja, mi történt abban az évben, így a régi telefonnal is ismerkedhetnek a diákok.