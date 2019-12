Tíz éve népszerűsíti a hazai halételeket a bajnoknő

Különleges és megtisztelő kinevezést kapott a közelmúltban a túri Metzker Krisztina. Első női tagként bekerült a Bajai Halászléfőző Bajnokok Egyesületének zárt körébe.

Krisztina a nem mindennapi lehetőségről, a jelölésről és a rá váró feladatokról is mesélt.

– Több mint tíz éve kezdődött a szerelem a vízzel, a horgászattal. Egy jó barátom meghívására látogattam ki a Peresi holtág partjára itt helyben, Mezőtúron. A csodás táj, az elképesztő élővilág azonnal magával ragadott, ahogyan ez a különleges, új hobbi is – kezdte. Hozzátette, innentől gyorsan követték egymást az események. Nagyon megkedvelte a halat, számos módon elkészítette, és időről időre egyre több praktikát, fortélyt sajátított el. Ezután már csak egy lépés volt élete első versenye.

– Nagyon jó volt megfigyelni, mások hogyan főznek, rengeteget tanultam – idézte fel. Hamarosan egyre több megméretésen vett részt és igyekezett minél jobban elmerülni a halételek világában.

– A tradicionális receptektől elkezdve a modern elkészítési módokon át sok mindent igyekeztem elsajátítani. Mindkettőnél más a nehézség és a kihívás, de rengeteget lehet ilyenkor tanulni – mesélte Krisztina. A több évnyi versenyzés alatt remek tapasztalatokat szerzett, és a sikerek sem maradtak el a megméretéseken. Kitartása és szorgalma egyre többször tűnt fel a szakmai szemeknek is, így eljött a nap, amikor felkérték zsűrizni.

– Egy dél-balatoni verseny után kaptam a telefonhívást, hogy ítész legyek egy másik megméretésen. Ennek az volt az egyik oka, hogy a bírák között szerettek volna a szakmai tekintélyű séfek mellett olyan személyeket is tudni, akik a versenyzést jól ismerik belülről – idézte fel. Krisztina a mai napig számos versenyen és fesztiválon zsűrizi az ínycsiklandó halas finomságokat. Egyebek mellett a Tiszai Hal Napján, a Szolnoki Sparhelt Fesztiválon. Emellett nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy a gyerekekkel minél jobban megismertesse vizeink kincseit.

– A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége által szervezett táborokban gyakran a lurkókkal együtt készítjük a fogásokat. Olajos halat, pástétomokat, szendvicskrémeket. Szerencsére szívesen fogyasztják őket, és jó mókának tartják a közös alkotást is – mesélte mosolyogva. Krisztina tehát egy évtizede, szinte küldetéseként tekint a hazai halak és a halételek népszerűsítésére. Talán ez is volt az egyik oka annak, hogy a bajai egyesület felfigyelt rá.

– A bajnokok közé kerülni több, mint megtisztelő! Egyedüli nőként pedig különösen nagy dolog. Mondanom sem kell, hogy már a jelölés is meglepett. Amikor megtudtam, hogy bekerültem, meg sem tudtam szólalni! Elképesztő öröm, büszkeség, de legalább ekkora felelősség is – részletezte Krisztina. Kiemelte, hogy a Bajai Halászléfőző Bajnokok Egyesületét – ahogyan a neve is mutatja – bajnokok alkotják. Bekerülni nem kis feladat és elismerés. A csoport elszántan törekszik a hungarikum, azaz a bajai halászlé elkészítési módjának megőrzésére és továbbadományozására.

Kódexben rögzítették a legfontosabb intelmeket és kívánalmakat, ahogyan a tagok nevét is. A listát pedig immáron a helyiek mellet egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei, „körösvidéki hölgy”, Metzker Krisztina neve is gyarapítja. A jövőre vonatkozóan, legfontosabb feladatának továbbra is a hazai hal- és halételek népszerűsítését tekinti. Hiszen, ahogyan ő fogalmaz, a hal társ a horgászsportban, rekreációban, étel az asztalon, vizeink csodás lényei és a hagyományaink szerves részét képző nemzeti kincsünk is. A kinevezésre pedig nem kizárólag saját sikerként tekint. Ez a kitüntetett figyelem minden főzőnek szól, aki versenyre jár, aki otthon alkot, aki baráti társaságokat lát vendégül halétellel, ezáltal pedig időt, energiát áldoz a hagyományok ápolására.

Több száz litert főztek A bajai halászlé kizárólag pontyból készül. Tálaláskor a tányérra a frissen gyúrt tésztából kifőzött gyufatészta kerül, majd erre mernek rá az ízes léből. Külön tálon kínálják mellé az ínycsiklandó húst. A terítéket helyi borral koronázzák meg. A bajai egyesület egyébként igen sok energiát áldoz a hungarikum népszerűsítésére, gyakran járják hazánkat és a környező országokat, hogy minél szélesebb körben ismertté tegyék a nemzeti ételt. Nem ritkán jótékony akciókban is részt vesznek. A közelmúltban több száz litert főztek a hagyományos finomságból bajai rászorulóknak.

