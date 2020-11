Tizenharmadikán érkezett a tizenharmadik forgószárnyas Szolnokra

Csak az elmúlt fél évben kilenc, pontosabban júniusban három, júliusban kettő, októberben további kettő, most pénteken pedig újabb két Airbus H145M helikopter landolt az MH 86. Szolnok Helikopter Bázison.

Ezzel tizenháromra nőtt a Magyarországnak leszállított új forgószárnyasok száma, melyek a németországi gyártótól, az Airbus Helicopterstől érkeztek. A járműveket és pilótáikat dr. Koller József dandártábornok bázisparancsnok fogadta, s köszönte meg a sikeres földetérést.

A szolnoki H145M flotta tizenkettedik és tizenharmadik tagját eredetileg e hét első napjára várták. A kontinens felett napokig egy helyben topogó méretes ködfelhő azonban mindezidáig megakadályozta a forgószárnyasok biztonságos fel- és leszállását egyaránt.

Mint ismeretes, a magyar honvédség összesen húsz darab Airbus H145M helikoptert rendelt. A gépek leszállítását tavaly kezdték meg, 2021-ig az összes gép megérkezik Magyarországra. Idén várhatóan még egy forgószárnyas jön a szolnoki katonai repülőtérre, jövő év közepéig viszont mind a húsz a magyar honvédség kötelékében fog már szolgálni.

A gyártó képzésén ötven pilóta és hatvan műszaki szakember vett részt. Az Airbus H145M 280 km/órás sebességgel képes repülni, és majdnem hatezer méter magasra lehet vele emelkedni. Annak ellenére, hogy egy könnyű helikopterről van szó, jelentős terhet is képes szállítani. Húsz milliméteres gépágyú és nem irányított rakéták alkotják a fegyverzetét, ugyanakkor a helikopter felszerelhető lézeres irányítású páncéltörő rakétákkal is.

– A for­gószárnyasokat kutatás-mentésre, lövészetre, szállításra, különleges műveleti feladatokra és pilótaképzésre használhatják. A gépeket a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében szerezték be. Az eszközök mellé úgynevezett logisztikai programot is vásároltak, ami azt jelenti, hogy műszaki ellátásuk biztosított, és a pilótákat is kiképezték már – magyarázta korábban Koller József dandártábornok.

A honvédség a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként tizenhat darab H225M típusú, az Airbus franciaországi gyárában készülő, közepes méretű katonai szállítóhelikoptert is rendelt. Ezek a nagyobb méretű forgószárnyasok 2026-tól a kifutó, még szovjet gyártású MI–8-as és MI–17-es szállítóhelikoptereket váltják fel. Az európai hadiipari óriáscéggel való együttműködés eredményeként az Airbus egy új, helikopter-alkatrészek gyártásával foglalkozó kompetenciaközpontot is felépít Gyulán.