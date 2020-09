Tizenhatodik alkalommal adták át megyénk legrangosabb díjait

Az idei esztendőben immár tizenhatodik alkalommal köszöntötték megyénk legkiválóbbjait. A kulturális műsorral színesített, nagyszabású területi Prima gála, a szervezőknek köszönhetően idén sem maradt el. A rendezvényt, tudomásunk szerint egyedüliként megyénkben tarthatták meg, a helyi hagyományokat követve ezúttal is szeptember 16-án. Ám a díjátadók történetében először az ünnepséget a járványveszély miatt a közönség csak online követhette nyomon.

A Szigligeti Színház felújítása még tart, így a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) megyei elnöksége a díjátadót idén is az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban rendezte meg, természetesen szigorú biztonsági előírások betartása mellett.

– Az elmúlt évben ugyanezen a helyen arról beszéltem, milyen fontos az összefogás egy város kulturális szereplői között, és mennyire üdvözlendő a mecénások jelenléte a művészeti életben – idézte fel köszöntőjében Balázs Péter színházigazgató.

– Akkor még nem láthattuk előre az azóta bekövetkezett eseményeket, nem tudhattuk, hogy ezek az állítások többszörösen igazakká válnak. Ilyen válságos időben ugyanis, amikor a gazdaság stabilan tartása a legfontosabb, a kultúra, a művészet jelenléte a hétköznapokban lélekemelő jelentőséggel bír – hangsúlyozta.

Dr. Lits József, a VOSZ megyei elnöke, a szolnoki gála „atyja” is köszöntötte a magyar tudomány és kultúra régiónkban tevékenykedő, munkálkodó kiválóságait, tudósokat, művészeket, oktatókat, sportolókat. Tolmácsolta Szalay Ferenc polgármester szavait is:

„Az élet ezúttal úgy hozta, hogy nem tudunk közösen ünnepelni megyénk legnagyobb presztízzsel bíró díjátadóján. A Prima díj szellemisége sokkal többet adott nekünk az elmúlt tizenhat esztendőben, mint amit első alkalommal a legtöbben gondolhattak róla. Prímának lenni ugyanis több mint egy díj, több mint az azzal járó pénzjutalom, ez valóban a társadalom elismerése, egy megkérdőjelezhetetlen értékmérő”.

Dr. Lits József elárulta, kétséges volt, hogy a koronavírus terjedése miatt megtarthatják-e a gálát, de a szigorú járványügyi intézkedéseknek köszönhetően sikerült. Köszönetet mondott mindazoknak, akik ebben a helyzetben is végezték munkájukat, vagy mindent megtettek, hogy mérsékeljék a járvány gazdasági hatásait. Az is elhangzott, augusztus 31-ig 21 ezer 192 szavazatot adtak le a jelöltekre az Új Néplap szelvényein, segítve eldönteni, kik a legérdemesebbek az elismerésre.

Ám mielőtt lehullott volna a lepel a nagy titokról, a VOSZ ez évben is elismerést adott át a kiemelkedő teljesítményt nyújtó megyei vállalkozóknak, illetve a hon- és rendvédelmi szervek kiválóságainak. A díjazottak az oklevelet és az aranymedált hagyományosan a korábbi év díjazottjaitól vehették át.

Az év köszörűsmestere Válik János, az év gépkocsioktatója Barabás László, az év autóvillamossági szerelője Turcsányi István, az év humanitáriusa Ádám Csaba, az év karosszérialakatos mestere Faragó Richárd, az év mesterfodrásza Gaál Gabriella, az év kiképzője Darabont Dezső őrnagy, az év különleges műveleti katonája Gerőcs Gábor zászlós, az év előretolt repülésirányító tisztje Herczeg Gábor őrnagy lett. Az év rendőrének dr. Barilla Katalin rendőr alezredest választották, ő kórházparancsnoki teendői miatt a gála előtt vette át az elismerést.

Kuti Mihály, a jászberényi Kód Kft. ügyvezetője és Vass Attila, a tószegi Accel Hunland Kft. ügyvezetője pedig a Vállalkozók Napján, Budapesten veheti majd át az Év Vállalkozója díjat.

Ezt követően a jelöltekről készült kisfilmeket mutatták be. A gálaműsort megelőzően a VOSZ megyei elnöksége egy tanácsadó testület véleményét is kikérte a nettó egymillió forint jutalommal járó Prima díj legérdemesebbjeinek kiválasztásához. A megyei szervezet elnöke által létrehozott alapítvány kuratóriuma úgy határozott, hogy az alapító saját vagyonából és a vállalkozó társai önzetlen segítségével befolyt pénzből közönség- és különdíjat is átad, melyek értéke nettó 250–250 ezer forint.

Elérkezett a legizgalmasabb pillanat: a díjazottak kihirdetése.

Az idei év közönségdíjasának nevét az Új Néplap főszerkesztője, Király Ernő jelentette be. Ezt az elismerést idén a zeneművészet kategória jelöltje, Sülyi Károly vehette át. Különdíjjal Vargáné Tóth Éva festő munkásságát jutalmazták.

Területi Príma díjban részesült a sajtó kategória jelölte, az Új Néplap és hírportálunk újságírója, Mészáros Géza. A prímák közé emelték az oktatás és köznevelés kategóriában induló Napsugár Gyermekházat, valamint a sport kategóriában ringbe szálló Nagy Viktor vízilabdázót is.

A kiválóságok Pogány Gábor Benő szobrászművész Kincsem című plakettjét kapták ajándékba. Akik most nem kaptak díjat, természetesen a 2021. évben ismét jelölhetők. A Samsung Zrt. egy televíziót ajánlott fel az alkalomra, ezt a szolnoki mentőállomásnak adományozták. Az Accell Hunland Kft. jóvoltából felajánlott férfi és női kerékpárt pedig a Magyar Honvédség Egészségügyi szolgálata kapta meg. A gála résztvevőit végül közös vacsorán látták vendégül.

Mészáros Géza – Minden tiszteletem a VOSZ munkatársainak, valamint az esemény mögé beálló vállalkozásoknak, hogy ilyen embert próbáló időszakban sem tekintettek el az egyes szakmákban ténykedők köszöntésétől. Minden köszönetem mindazoknak, akik a jelöltekre szavazatokat adtak. És minden megbecsülésem a térség médiumaiban dolgozó kollégáimnak is, akik az internet fogságában is hitelesen teszik a dolgukat.

Napsugár Gyermekház Csehné Kovács Sarolta csoportvezető: – Nem számítottunk rá, hogy megkapjuk a díjat, bár természetesen reméltük. Óriási dolog az intézmény számára egy ilyen nagy elismerés. Nagyon motiváló is ez a továbbiakra nézve számunkra, hiszen a körülményektől függetlenül is igyekszünk folytatni hagyományőrző tevékenységünket. Nem csak tanítjuk a gyerekeket a legkisebbektől a felnőtt korúakig, hanem mi is ugyanúgy tanulunk tőlük.

Nagy Viktor – Keresem a szavakat, nagyon megható ez a díj. Jelöltként is megtisztelő részt venni egy ilyen megmérettetésen, nemhogy győztesként. Sok mindent kaptam az élettől, a sporttól, amikor ideköltöztem Szolnokra, a szolnokiaktól. Eddig is az volt a célom és tudom, hogy a továbbiakban is azon leszek, hogy minél többet visszaadjak ebből a jövő generációjának. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek ezt a díjat! Hálás vagyok érte. (Fotó: Beküldött fotó)

Sülyi Károly – Nagy meglepetés volt, hogy Martfű önkormányzata és a városi művelődési ház jelölt erre a díjra. Nagyképűség nélkül mondhatom, hogy a megyében sokan ismernek. Gyűjtögették a szavazólapokat, mondták is, hol háromszáz, hol négyszáz szelvényt adtak le. Hálás vagyok már azért is, hogy elindulhattam, ilyen elismerésben korábban még nem volt részem. Nagyon köszönöm azoknak, akik rám szavaztak, illetve figyelemmel kísérték a gálát.

Vargáné Tóth Éva – Meglepetés volt a díj, de titkon mindenki arról álmodik, hogy összejön neki valami elismerés. Ez az álmom most teljesült! Az idei rendhagyó év, de úgy érzem, számomra elég szerencsés. Sok-sok kellemes élményben, meglepetésben volt részem, a mostani pedig egy különösen örömteli esemény. De én azt is pozitívumként élem meg, hogy még itt vagyunk egészségesen, én pedig még színesebb, még pozitívabb képeket igyekszem készíteni.

Fotók: Mészáros János