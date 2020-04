Tizenkét taggal alapították meg a bánhalmai civil szervezetet

Maszkokat varratnak és jótékonysági csomagot állítanak össze a helyieknek a bánhalmai civilek.

A bánhalmaiak segítéséért alakult nemrég egy civil szervezet, a Társadalmi Összefogással Bánhalmaiak Bánhalmáért (TÖBB). A tizenkét alapító közül Lipcsei Ferenccel és feleségével, Lipcseiné Fehér Krisztinával beszélgettünk terveikről.

– Szüleink és mi is bánhal­miak vagyunk, az alsót itt, a felsőt Kunhegyesen végeztük. Nagyon szép gyerekkori élmények kötődnek ide, igazi falusi éveink voltak itt – mondta a férj.

– 2005-ben Jászberénybe költöztünk a munka miatt, de nem igazán éreztük jól magunkat, szerettünk volna pár éven belül visszajönni. Aztán a sors úgy hozta, hogy a szüleim vendéglátós-élelmiszerboltos vállalkozását kellett átvennünk – mondta Krisztina.

– Amikor hazajöttünk, úgy gondoltuk, tenni akarunk a faluért. Még emlékszem, hogyan nézett ki a Kakat… Elgondolkodtam rajta, hogyan lehetne az eredeti állapot közelébe visszahozni, és csinálni ott egy horgászparadicsomot. Az ötletelés közben beszélgettem Molnár Johannával, aki arról számolt be, hogy Török Józseffel ők is egy civil szervezet létrehozásán gondolkodnak. Így csatlakoztunk mi is hozzájuk, majd Tóth Tiborné fiával, Kiss Zoltán, Dúzs Sándorné fiával, Balogh Károlyné fiával és Balogh Csaba is – mi, tizenketten alakítottuk meg a TÖBB-et.

– Elkészítettük az éves tervünket – vette át a szót a feleség, de a járvány miatt a programok elmaradnak. Az első nagy rendezvényünk a húsvét lett volna, a magánjátszótérre terveztünk programot. Ez is elmaradt, de egy fiatal bánhalmai ötletére tojásfát állítottunk az épülő imaház előtt. A szervezésben Szabóné Bóta Henrietta alpolgármester is segített. Volt, aki virágokat hozott, más fából készített nyuszikat. Kiraktuk a húsvét történetét is – sorolta a házaspár.

A TÖBB tagjai húsvét előtt mind a százhatvannégy bán­halmi háztartásnak csomagot készítettek, melybe higiéniai és fertőtlenítő szereket, valamint almát raktak, a tíz éven aluliak pedig csokinyulat is kaptak. A széthordáshoz és a csomag összeállításához segítséget kaptak helyi vállalkozóktól, személyektől. Heteken belül újabb csomaggal jelentkeznek majd a lakosoknál, a felajánlások már megvannak.

– Mivel Bánhalmán nagy hagyománya van a fiatalok körében a májusfa állításának, május 1-jén szeretnénk egy közöst fát feldíszíteni. Az elmúlt napokban két ügyes kezű varrónővel, Kovácsné Sághy Máriával és Jakus Antalnéval maszkokat varrattunk a gyerekeknek, felnőtteknek. Mi pedig azzal is segítünk, hogy a hatvanöt éven felülieknek házhoz visszük a kért élelmiszert – tette hozzá Krisztina.