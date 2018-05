Tízéves előkészítés után indulhatott el a szennyvízhálózat kiépítése Kunmadarason

Közel tíz éve várják a madarasiak, hogy elkezdődjön a szennyvízhálózat kiépítése. Jelenleg a 2000-ből csupán mintegy 200 lakás, az ingatlanok 10 százaléka van rákötve a közel ötvenéves hálózatra. Az alacsony részeken a nagy esőzések után előfordul, hogy napok, vagy akár csak egy hét múlva tudják kapacitáshiány miatt kiszivattyúzni az udvari aknákból a vizet. Itt az árokrendszer felújítása már valamit segített. Ahol nem áznak el, ott is várják a szennyvízberuházást.

– Én már legalább negyven éve lakom a Frangepán utcában. Szerencsére ez a település magasabban lévő része, így nem jön visszafelé esőzések után sem a víz a fürdőszobában – mondja Kálmán Imréné, akihez épp unokája, Kálmán András jött át ottjártunkkor.

– Ennek ellenére már nagyon vártam, hogy nálunk is legyen szennyvízcsatorna, mert ez ma már elengedhetetlen – mondja az idős asszony Guba László polgármesternek.

– Az unokám mondta, hogy nekünk nem kell beszállni pénzzel a beruházásba, a kapun belüli leágazásig nulla forintba kerül ez. Ez tényleg így van? – kérdezi a polgármestertől. Amint Guba László megerősíti ezt, Kálmán Imréné nyugtázza, az unoka jól tudta.

– Bár vidéken kaptam munkát, szeretnék továbbra is Madarason lakni. Egy éve költöztem el a szülői háztól, azóta önállóan élek – veszi át a szót a 24 éves unoka, Kálmán András, aki nagyon várta, hogy a gépek náluk is felvonuljanak.

– Évek óta csak beszéltek arról, hogy Kunmadaras is csatornázott lesz. Munkatársaimat kérdeztem, náluk hogy ment ez. Így tudom, hogy több településen társulásokat hoztak létre, s 10–20 éves előtakarékossági szerződéseket kellett a lakosoknak vállalni, s abból fizetik a több százezres beugrót. Ezért örülök, hogy nekünk a kapun belülig nem kell fizetni – mondja a fiatalember.

– A fürdőszobában esőzések után előfordul kellemetlen csatornaszag, de az alacsonyabb részéken élő ismerőseinktől tudom, hogy eső után elég hamar teleszalad az udvari akna, s nem olcsó a szennyvízszippantás. Ráadásul még az sem biztos, hogy aznap ki tudnak hozzájuk jönni – magyarázza a fiatalember.

– Valóban vannak ilyen településrészek – veszi át a szót Guba László, aki megerősíti, tízéves előkészítő munka után indulhatott el a szennyvízhálózat építése.

– Ennek az egyik oka az volt, hogy plusz forrásokat kértünk, mert tudtuk, a lakosság jó része nem rendelkezik önerővel és nem tudná finanszírozni a beruházást. Uniós forrásból sikerült a pénzt előteremteni. Jelenleg a Kálvin és a Karcagi út egy-egy szakaszán van csak hálózat, így a telep kapacitáskihasználása minimális, a lakossági szennyvíznek még a 10 százaléka sem jut ki oda.

– Öt utcában nagyon magasan van a talajvíz, esőzések után pár éve még gyakran a házakba is befolyt és több ingatlan életveszélyessé vált. A közmunkaprogram segítségével azóta tudtunk árkokat mélyíteni és az esővizet átemelők segítségével gyűjtőhelyre vezetjük. Azért nagyon fontos, hogy a csatornahálózat elkészüljön, mert ez kiváltja a házi szennyvízaknákat.

Megoldódnak a problémák

– Most nagy esőzések után sok bejelentés érkezik önkormányzati cégünkhöz szennyvízszippantásra – mondja Guba László polgármester.

– Ennek költsége alkalmanként 5–10 ezer forint. Mivel a telepet nem mi üzemeltetjük, csak munkaidőben tudják fogadni a szennyvizet, nyolc tartállyal naponta. Ezért előfordul, hogy akár egy hét az átfutási idő. A mostani beruházás ezt is megoldja. Három utcában május elején már felvonult a kivitelező. A pályázattal 95 százalékban megvalósul a szennyvízelvezetés, s a tervezett ipari parkba is elvezetjük a hálózatot – árulja el Guba László.