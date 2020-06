Több évtizedes álom vált valóra Mesterszálláson

Ünnepélyesen átadták tegnap a mesterszállási bekötőutat. A Magyar Falu Program keretében, közel bruttó kétszázötvenegymillió forint hazai forrás felhasználásával mintegy két kilométeres szakasz újulhatott meg.

Az eseményen elsőként Kiss Gábor, a község polgármestere köszöntötte a jelenlévőket.

– Igazi ünnep a mai, hiszen több évtizedes álmunk vált valóra ennek az útnak a felújításával. Engedjék meg, hogy egy különleges hasonlattal éljek. Mindannyian átéltünk egy élményt, amire nem emlékszünk. Magzatkorunkban az anyaméhben a köldökzsinór köt minket össze édesanyánkkal, melyen át minden szükséges tápanyagot megkapunk az élethez. Kis zsáktelepülésünk részére ez a bekötőút jelenti a köldökzsinórt, melyen át érkezik az orvos, a mentő, a rendőr, a postás, a boltok árukészlete. A nélkülözhetetlen termékek és szolgáltatások ezen keresztül jutnak el hozzánk, a minősége éppen ezért roppant fontos – részletezte. A településvezető egyébként évekkel ezelőtt látványosan szemléltette az úthibák súlyosságát. Egy nagyobb kátyúban párnával, takaróval megágyazott, majd belefeküdt a hatalmas mélyedésbe.

A beruházás részleteit Kovács Péter, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok megyei igazgatója ismertette.

– Ma már alapvető elvárás, hogy a települések biztonságosan megközelíthetők legyenek. Tudjuk, még sok feladat vár ránk, ám kollégáinkkal azon dolgozunk, hogy időről időre biztonságosabb és kulturáltabb utakon közlekedhessenek. A mesterszállási felújítás során a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az érintett útszakaszokon a burkolatmarást követően új kötő- és kopóréteget épített be. A szakemberek belterületen megerősített, míg külterületen földpadkát alakítottak ki – részletezte az igazgató. Hozzátette, a közlekedésbiztonság javítása érdekében új, tartós burkolatjeleket festettek fel, a KRESZ-táblákat kicserélték, valamint százhuszonnégy méter hosszúságban új szalagkorlátot építettek.

– A felújítás során öt buszmegállót is felújítottak, a munkálatok érintették a buszöblöket és peronokat is. A beruházás megvalósulását követően nő a forgalombiztonság, nagymértékben javul az út szolgáltatási színvonala és az utazási időben rövidülés tapasztalható majd – emelte ki Kovács Péter.

Boldog István országgyűlési képviselő is avatóbeszédet mondott. Gondolataiban kitért arra, hogy a kitartás meghozza gyümölcsét.

– Jómagam tíz évig küzdöttem ezért a célért, a mesterszállásiak azonban jóval hosszabb ideje. Most végre itt állunk ezen a remek napon, a felújított út átadásán. Noha a település méreteit tekintve kicsi volt az esély a beruházás sikerére, végül mégsem volt az. Ugyanis a magyar jövő a magyar falvakban van – részletezte. Boldog István kiemelte, a megújult bekötőút azért is jelentős, mert újabb fejlesztéseket is hozhat a településre.

A fejlesztést Karakas József, a Swietelsky Magyarország Kft. területi főmérnöke jelentette készre. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal képviseletében pedig dr. Rácz Péter, a járási hivatal vezetője vett részt az eseményen.Szabó Lilla Laura