Több ezer rászorulót támogatnak a járvány idején megyénkben

Élelmiszert, maszkokat és higiéniai csomagokat osztanak, illetve a mindennapi életben is segítenek a rászorulóknak a megyében dolgozó segélyszervezetek.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat még egy kiskertprogramot is indított Tiszaburán és Tiszabőn, de a tanulásban is segítenek a gyerekeknek, ha kell, házhoz is mennek. A Vöröskereszt különböző segélycsomagokat oszt megyeszerte, gyógyszereket váltanak ki, de bevásárolnak a karanténban élőknek és az időseknek is. Számítógépes eszközök híján papíralapú tananyagcsomagot állítanak össze a pedagógusok az általános iskolásoknak Tiszabőn. Az intézményt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működteti.

Digitális oktatásra esély sincs, papíron tanítanak

– Mivel a családoknak sem a megfelelő eszközök, sem az internetkapcsolat nem áll rendelkezésükre, így nem tudtak átállni a digitális oktatási rendre. Ezért az úgynevezett jelenlétpontokon személyesen vehetik át a névre szólóan összeállított tananyagcsomagokat. A feladatlapokat a gyerekeknek kitöltve kell visszavinniük az adott hét második felében – tájékoztatta lapunkat Tasi Krisztina programvezető.

A máltai szeretetszolgálat szociális munkásainak egyébként a gyerekek mintegy öt százalékát nem sikerül elérni, így hozzájuk személyesen mennek ki, hogy megkérjék őket, fáradjanak be hozzájuk a feladatlapokért. Az úgynevezett „Végtelen lehetőség” pályázaton keresztül már egyre több gyermek kér segítséget a mentorától, akik a tanulásban is segítenek általános, illetve középiskolás diákoknak. Kiscsoportos gyerekmegőrzésben is támogatást nyújtanak a járványügyi előírások betartása mellett.

Tisztítószereket, krumplit és túrót is osztottak már

A segélyszervezet a rászoruló családokat íróeszközökkel, tisztítószerekkel, tisztálkodási szerekkel, tartós élelmiszerekkel is ellátja, de burgonyát, túrót is osztottak már. A tanodába járó gyerekeknek pedig még házhoz is viszik a kézművescsomagot, a kekszet és a gyümölcsöt.

Tiszaburán szintén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működteti az iskolát. Itt, a bőihez képest valamelyest jobban felszereltek a háztartások digitális eszközökkel.

– Nálunk párhuzamosan zajlik a hagyományos és a digitális oktatás. Azok számára, akik kevésbé elérhetőek online, a feladatlapokat házhoz visszük. A jelenlétpont ügyeleti rendszerrel tart nyitva. A szociális munkásaink folyamatosan járják a települést, és mérik fel az igényeket. Írószerekkel, élelmiszerrel, tisztítószerekkel támogatjuk a családokat – válaszolta megkeresésünkre Bátki Márton helyi programvezető.

A szeretetszolgálat Tiszaburán egy varrodát is működtet, melynek dolgozói mintegy harmincezer szájmaszkot gyártottak a szervezet munkatársai, önkéntesei és ellátottjai számára.

A vöröskeresztes segítők sem tétlenkednek

Miközben a máltaisok Tiszabőn és Tiszaburán tevékenykednek, a Vöröskereszt munkatársai sem tétlenkednek. Akinek szüksége van rá – például idősek és karanténban élők – bevásárolnak, de például gyógyszereket is kiváltanak. Eközben megyeszerte osztják az adományokat.

Jászberényben az önkormányzattal együttműködve adományosztó pontot üzemeltetnek, ahol hetente egyszer osztanak élelmiszercsomagot. Kunszentmártonban a rászoruló családok melegételhez jutását segítő akcióhoz csatlakoztak.

Intenzívebb a segélyezés a megyében, mint máskor

Karcagon és környékén pedig egy támogató által adományozott anyagból a szervezet önkéntesei maszkot varrnak. Az eddig elkészült ezerkétszáz darabból elsősorban a környező települések intézményeibe és a lakosaihoz juttattak.

– Mi is felajánlottuk segítségünket a Szolnoki Mentőállomásnak, hogy az esetlegesen felmerülő kapacitáshiányt áthidalhassák, de mindeddig erre nem volt szükség. Az adományozás és segélyezés viszont intenzívebb, mint máskor – mondta Juhász Éva, a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezetének igazgatója.

– Négy raklap konzerv-, hat raklap csokoládé-, több száz karton egészségügyibetét-, pelenka- és étolaj-felajánlás érkezett eddig, valamint a karitatív szervezetek központi adományvonalán keresztül összegyűlt támogatásból közel egymillió forintot fordíthatunk segélycsomagokra. Ebből a plusz forrásból a rászorulók élelmezését segítjük, és higiéniai csomagokat állítunk össze – részletezte.

Az önkormányzatokkal egyeztetve a megyeszerte kiválasztott több száz családhoz jutnak el a csomagok a napokban.

– Egyre nő a váratlanul munka vagy jövedelem nélkül maradt családok száma, ők is átmeneti segítségre szorulnak, hozzájuk is jutnak a tartós élelmiszerekből – osztotta meg tapasztalatait. Hozzátette, a járvány miatt a szokásos, kitelepült adománygyűjtési akciók elmaradnak, helyette elsősorban a számlaszámukra várnak pénzadományokat.

Adománygyűjtést indítottak a civil szervezetek is

A Civil Információs Centrumot is működtető CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat is adománygyűjtést indított „2 kosárnyi szeretet” elnevezéssel. A Szolgálat a Magyar Élelmiszerbank Egyesület helyi partnerszervezeteként 2016 óta koordinálja megyénkben a még fogyasztható, de fölösleges élelmiszerek áruházláncoktól való mentését szállítással és szétosztással.

– Célunk, hogy a napi élelmiszer-adományainkat minél több rászoruló családhoz eljuttathassuk, számukra ugyanis minden csomag egy éhezés nélküli napot jelent – hangsúlyozta dr. Molnár Beáta elnök.

– A járványhelyzet idején ugrásszerűen megnőtt a rászorulók száma, ezzel az élelmiszermentésre fordított költségek is megnövekedtek, rendelkezésre álló forrásaink viszont végesek. Azért indítottuk ezt a kilencvennapos projektet, hogy a mentett élelmiszereket csomagolni és szállítani tudjuk. Szolnokon a nyilvántartásunkban szereplő rászorulók mellett a hajléktalanoknak, a Biztos Kezdet Gyerekház családjainak és a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása családjainak is biztosítunk belőle.