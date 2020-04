Több ezer színes árvácska díszíti a közterületeket Jászfényszarun

Kora tavasszal, a fagyok elmúltával a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ) munkatársai elkezdték többek között a zöldfelületek rendezését, az önkormányzathoz tartozó főúti fák gondozását.

Ottjártunkkor Szekeres Zoltánné, Harangozó Zoltánné és Dobák Sándorné éppen a Redemptiós park cserjéit és bokrait metszették.

A tavaszi munkálatok részeként a GAMESZ dolgozói a város több pontján virágosítottak is, a közterületekre nemrég színes árvácskákat ültettek. Dobák Sándorné elmondta, hogy közel kilencezer palántát helyeztek ki a városban. A mesés színekben pompázó virágok ápolása, locsolása pedig folyamatos a településen.

Az árvácskaszezon után az elmúlt évekhez hasonlóan majd egynyári növények kerülnek a virágágyásokba. Megtudtuk azt is, hogy a növényeket ezúttal is helyi termelőktől szerezte be a szolgáltató szervezet. Ez a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben különösen fontos, hiszen a magyar dísznövénytermesztőket segítik a tudatos vásárlással.